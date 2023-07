Bola Tinubu ministerial list: Gịnị mere onyeisiala ewepụtabeghi aha ndị ọrụ ya?

“Enweghi eziokwu so aha ndị a, ọ bụ ihe dịịrị onyeisiala ịhọpụta ma kpọpụta ndị ga-eso ya chịa dịka ndị minista”.

Otu onye ọkaibe n’ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị na mahadum Abuja bụ Abubakar Kari gwara BBC na nhọpụta ndị ọchịchị nwereike ịbụ ule nke bụ gbara agba onyeisiala Tinubu na pati ya bụ All Progressive Congress party ga-ezute.

Tinubu na ndị isiala Naijirịa ndị ọzọ

O were Muhammadu Buhari onye ka chịchapụrụ ọnwa isii iji họpụta ndị so ya chịa n’agba ọchịchị nke mbụ ya malitere na 2015 mana o weghi ya ọtụtụ oge ịme nhọpụta n’agba ọchịchị ya nke abụọ na 2019.

Ọ họpụtagharịrị ọtụtụ ndị minista ya bụ so ya chịa n’afọ anọ nke mbụ. Ọtụtụ ndị mmadụ malitere ịkpọ ya “Baba Go-Slow” nke pụtara papa na-akpụ ụkwụ n’ala maka etu o siri wee ya ogogologo ịhọpụta ndị ga-eso ya chịa.

O were Goodluck Jonathan abalị 30 ka e duchara iyi n’ọrụ ịhọpụta ndị ọchịchị ya dịka ọ chịrị malite n’afọ 2010 ruo 2015.

A tụnyere oge o were na nke o were onye nyefere ya ọchịchị bụ Olusegun Obasanjo. Alhaji Amaru Musa 'Yar'adua gbuturu oge n’ịhọpụta ndị so ya chịa. O nyefere ndị ụlọomeiwu aha ndị ọ chọrọ ka ha soro ya chịa abalị 59 ka e duchara ya iyi n’ọrụ na 2007.