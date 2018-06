World Cup 2018: Pọtugal na Spen na-agba 2-1

Image copyright Getty Images

Ronaldo enyela goolu ọzọ, nke mere ka ha na-agba 2-1 n'ime agba nke mbụ.

Nkeji

Nkeji iri anọ na isii: Ronaldo agbapụla bọọlụ ka a na-amalite agba nke abụọ.

Nkeji iri anọ na ise na ụma: Agaala ezumiike nke ga-ewe nkeji iri na ise.

Nkeji iri anọ na anọ: GOOOLLLLUUUU!!! Ronaldo adọkaala neetị ndị Spen. Nke a ga-eme ya goolu abụọ ọ na-enye n'egwuregwu a.

Nkeji iri abụọ na itoolu: David Silva gbara 'free kick' a, mana o nweghị isi.

Nkeji iri abụọ na asatọ: Fernandes akwatuola Isco, mere ka Spen nweta 'free kick'. Fernandes nwetara akwụkwọ edo edo maka ya.

Nkeji iri abụọ na anọ: GOOOLLLUUU! Diego Costa enyela goolu.

Nkeji iri na itoolu: 'Free kick' Ronaldo gbara biri n'ahụ ndị na-egbochi bọọlụ.

Nkeji anọ: GOOOLLLLUUUU! Pọtugal enyela goolu. Ronaldo agbakaala neetị ndị Spen ka De Gea dafere ebe ọzọ kama ebe bọọlụ gara.

Nkeji atọ: Pọtugal enwetala penariti ka Nacho gbaturu Ronaldo.

Otu Nkeji: Ndị mmadụ na-akụrụ Ronaldo aka ka ụkwụ ya metụtụ bọọlụ ugbua egwuregwu bidoro.

Pọtugal na Spen ezutebuola n'Iko Mbaụwa nke afọ 2010, ebe Spen ji otu ọkpụ goolu merie ha.

Portugal and Spain's only previous World Cup encounter was in 2010.

Image copyright Getty Images

Ndị nọ n'oche Pọtugal: Bruno Alves, Manuel Fernandes, Andre Silva, Joao Mario, Anthony Lopes, Ruben Dias, Ricardo Pereira, Gelson Martins, Mario Rui, Ricardo Quaresma, Beto, Adrian Silva.

Ndị nọ n'oche Spen: Daniel Carvajal, Saul Niguez, Rodrigo Moreno, Thiago Alcantara, Lucas Vazquez, Alvaro Odriozola, Kepa Arrizabalaga, Cesar Azpilicueta, Nacho Monreal, Iago Aspas, Marco Asensio, Jose Reina.

Ndị Pọtugal bidoro bọọlụ: Rui Patricio; Cedric Soares, Pepe, Jose Fonte, Raphael Guerreiro; Bernardo Silva, Joao Moutinho, William Carvalho, Bruno Fernandes; Cristiano Ronaldo, Goncalo Guedes.

Ndị Spen bidoro bọọlụ: David de Gea; Nacho, Gerard Pique, Sergio Ramos, Jordi Alba; Sergio Busquets, Koke; David Silva, Isco, Andres Iniesta; Diego Costa.

Ihe a bụ egwuregwu mbụ Fernando Hierro ga-anọ n'oche dịka onye nchịkọta nke Spen.

Ka ọ fọrọ mkpụrụ ụbọchị ole na ole tupu asọmpi Iko Mbaụwa nke afọ 2018 a bido, ndị Spen chụrụ onye nchịkọta ha bụ Julen Lopetegui maka na ọ chọrọ ịgafe Real Madrid.