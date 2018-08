@RealMadrid and Chelsea F.C. have reached an agreement for the transfer of @ThibautCourtois, who joins the club on a six-year deal. - El Real Madrid C.F. y el Chelsea F.C. han acordado el traspaso del jugador @ThibautCourtois, que queda vinculado al club durante las próximas seis temporadas. #WelcomeCourtois #HalaMadrid

