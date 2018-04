Nkenke aha onyonyo Barbara Bush, nwunye George .H.W. Bush bụbu onyeisiala mba Amerịka mụtara George .W. Bush chịkwara Amerịka ugboro abụọ

Barbara Bush, nwunye onye bụbu onyeisiala nakwa onye na-alụ ọgụ ikwado agụmagụ, anwụọla n'afọ iri itoolu na abụọ (92).

Ọ bụbu nwaanyị ama ama n'ezinaụlọ ndọrọndọrọ ọchịchị na-adị mma nke mepụtara onyeisiala abụọ - di ya bụ George .H.W. Bush na nwa ya nwoke bụ George .W. Bush.

Oriakụ Bush bụbu nwunye onyeisiala site n'afọ 1989 ruo 1993, bidoro ịrịa ọrịa n'oge ole na ole gara aga, ma jụ ịnata ọgwụgwọ ọzọ.

Ndị mmadụ ebidola ịgba akaebe ziri ezi maka ndụ ya n'ogige ndị ndọrọndọrọ ọchịchị Amerịka.

Di ya dị afọ iri itoolu na atọ (93) bụ onyeisiala Amerịka kacha biri ndụ. Nwa ha nwoke bụ George, rigoro n'ọkwa ọchịchị n'afọ 2000 ma chịa ugboro abụọ dịka onyeisiala mba Amerịka nke iri anọ na atọ (43).

Ka nne ya nwụrụ, George kwuru sị "Nne m ọma anwụọla n'afọ iri itoolu na abụọ (92). Ọ na-ewute m na Laura, Barbara na Jenna, mana obi zuru anyị ike maka na anyị na obi zukwara ya ike.

Barbara Bush mere ọfụma dịka nwunye onyeisiala, ma nye ndị mmadụ nde kwuru nde ịhụnanya ma gbalịa hụ na ọtụtụ mụtara etu esi agụ ma ede akwụkwọ."

Oriakụ Bush na nwa ya n'afọ 2005

Bush kwuru na nne ya "Mr Bush said his mother had "debere anyị na mkpịsị ụkwụ anyị ma kpagide anyị ọchị ruo na ngwụcha" O kwukwara na "E nwere m ihu ọma maka na Barbara Bush bụ nne m. Ọ ga-emetụta Ezinaụlọ anyị n'obi ọfụma, anyị na-ekelekwa unu maka ekpere unu nakwa ozi ekele ọma unu."

Nkwuputa si n'ụlọọrụ di ya kọwara ya dịka "ezigbo onye na-akwado agụmakwụkwọ ezinaụlọ".

Barbara bụkwa nne Jeb Bush nke rụrụ ọrọ ka gọvanọ ndị Florida site n'afọ 1999 ruo n'afọ 2007 ma daa n'ọsọ ndọrọndọrọ ọchịchị nke onyeisiala n'afọ 2016.

Oge ọ bụ nwunye onyeisiala, Barbara azaghị 'nwunye onyeisiala' n'ọnụ, ọ gara n'ihu bido otu na-ahụ maka agụmakwụkwọ nke ọ kpọrọ Barbara Bush Foundation for Family Literacy, iji nyere ndị nne na nna nakwa ụmụaka si nọ na mkpa aka ịmụta etu esi agụ ma dee ihe.

Nkume Ezinaụlọ

Ọ kpara ezigbo ike n'ihe gbasara ikike ndi mmadu ma nupuru ọtụtụ ndị na-akwado di ya n'otu Repụblikan pati isi site n'ebumnuche ya gbasara ikike mmadụ nwere ịwepụ afọ ime.

Na nkwuputa onyeisiala Donald Trump, o kwuru na a ga-echeta Oriakụ Bush ogologo oge maka ntinye uchu o tinyere nye mba ya na ezinaụlọ ya, "abụọ nke o mere ezigbo ọfụma".

George .H.W. Bush na Barbara Bush biri afọ iri asaa na atọ dịka di na nwunye

Barack na Michelle Obama kọwara ya dịka "nkume nke ezinaụlọ tinyere uchu n'ihe gbasara ọrụ ọha na eze" nakwa "onye eji ama atụ maka inwe obiumeala na-egosipụta mmụọ ndị mba Amerịka nke kacha mma."

Onyeisiala ọzọ chịbụrụ mba Amerịka bụ Bill Clinton, kwuru na Oriakụ Bush "kpọrọ akpọ n'ikwado ezinaụlọ ya na ndị enyi ya, mba ya na ihe ndị kwesịrị ekwesị masịrị ya."

O kwuru na ya na nwunye ya bụ Hillary Clinton "agaghị echefu nkwanye ugwu ya na onyeisiala Bush gosiri anyị".

A ma Oriakụ Bush maka ntutu ya na-enwu ọcha nke mere ezinaụlọ ya ji gụọ ya "nkịta ọhịa ọlaọcha" ya bụ "the silver fox" na bekee.

E nwere oge ọ gọnahụrụ ebubo eboro ya maka ịmetụta etu di ya si arụ ọrụ onyeisiala, nke ọ zara sị "anaghị m ezuzuru tinye ọnụ m n'ihe gbasara ụlọọrụ ya, ọ naghịkwa etinye ọnụ n'etu m si achịkọta ezinaụlọ m."