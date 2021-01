Ric Hassani ezi aha ya bụ IKechukwu Ahiauzu ọ bụ onye?

Ebe foto si, Waje and Ric Instagram Page

N'afọ 2017 ka ọ chakere site n'egwu dịka 'Gentleman' , 'Believe', 'Number One' na 'Marry You' nke o tipụtara.