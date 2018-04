Image copyright Getty Images Nkenke aha onyonyo Ndị otu MASSOB na-achọ ka gọọmentị etiti gere ha nti n'ọchichọ nwereonwe ha

Otu akpọrọ Movement for the Actualisation of the Soverign State of Biafra, MASSOB, akọwala ebere ahụ na itiaka n'obị nke onyeisiala Buhari mere ndị Benue dika menemene n'ihu kwampiti n'azụ.

Ndị a na-eche na ha bụ ndị na-achị ehi gburu mmadụ iri na itoolu (19) nke gụnyere ndị ụkọchukwu abụọ.

MASSOB kwuru na ebere ahụ onyeisiala mere bụ ọchịeze nyere ndị otu Kristi.

Onyeisiala Buhari zigara ndị Benue steeti ozị itiaka n'obi maka ndị egburu na steeti ahu

Onyendụ ndị otu MASSOB bụ Uchenna Madu kwuru na ọ bụ ikwaemu na Buhari so n'ọnyeisi ndị na-achị ehi na-eme ebere ebe ndị otu ya gburu mmadụ.

Ha sị na-udị ebere ahụ enweghị isi.

Ozi ndị MASSOB kwuru na "anyị ma na otu chịkọtara ndị na-achị ehi bụ Miyetti Allah bụ ọtu nke anọ kacha njọ na ndị ọmekataraihepuujọ bekee kpọrọ terrorists nke jị ịchị ehị ezochị onwe ha".

"ndị otu na ndị nkwado ha nke gunyere ndị ụka alakuba, ndị omenala, na ndị ọnụ na erụ nokwụ aṅụọla iyi na ha agaghị ekwe ndị iro ha ṅụọ mmiri tọgbọ iko".

" Ha kpọrọ ekwo nkụ na ọchịchị Buharị ga na aga n'ihu makwa n'emezukwa atụmatụ onyeisi ha bụ Othman Dan Fodio".

MASSOB kpọkuru ndị Benue nakwa ndị otu Krisit ka leghere ebere ahụ onyeisiala mere ha maka na "o jị aghụghọ ekwuchitere ndị ọchị ehị na arụ ahụ ha kpara".

Ndị otu a bukwara amụma na Buharị ga nyefe onye ụka alakụba ibe ya ọchịchị ma ọchịcha nke onweghị onye pati APC sị ala Igbo ga-akwụsịnwụ.

Ha kwuru na "Chibuike Amachi, Rochas Okorocha, Ogbonnnaya Onu, Chris Ngige na ndị Igbo ọzọ nọ na pati APC bụ ndị oje ozi ha n'enweghị ọnụ okwu".

