Buhari alọtara Naịjirịa

Onyeisiala Naịjirịa bụ Muhammadu Buhari lọtara Naịjirịa ụnyaahụ.

Cheta na ọ gara njem ezumike n'ala UK n'ụbọchị atọ n'ime ọnwa Ọgọọst.

N'azụ ya, onye nnochitere anya ya bụ Ọsote Onyeisiala Yemi Osinbajo mere ọtụtụ ihe mere ka ọtụtụ ndị mmadụ na-aja ya ọma.

Mana echiche ndị mmadụ ugbua bụ ma Buhari ga-eme emegharị ụfụdụ mkpebi Osinbajo kpebiri oge ọ bụ onyeisiala?

Ndị ọchịehi wakporo anyị - ndịagha Naịjirịa

Onyeisi atụmatụ nchekwa ndịagha Naịjirịa akpọrọ "Operation Whirl Stroke" na Bekee bụ Gen. Adeyemi Yekini kwuru na ọ bụ eziokwu na ndị eche na ha bụ ndị ọchịehi wakporo ndịagha n'obodo Guma n'ime Benue n'ụbọchị ole na ole garaaga mana onweghị onyeọbụla nwụrụ na yabụ mwakpo.

Ipob kwadoro onwe ụnụ ugo - Ohanaeze Ndigbo

Ụnyaahụ Ohaneze dọrọ Ipob aka na ntị, na ọ ga-adị ha mma ma ha kwụsi ịbụ ha ọnọ .

Emeka Attamah bụ ọnụ na-ekwuchiri onyeisi Ohaneze bụ Nnia Nwodo si na ha aghọtaghị ihe mere Ipob na-akatọ ha oge ọbụla, ha kpọrọ otu dị icheiche n'ala Igbo ka ha nye Ipob ndụmọdụ nke ha.

Ala amaala jijiji na oshimili Pacific

Na mba ofesi, n'akụkụ mba Fiji, ala mara jijiji n'etiti oke oshimili Pacific, mana onweghị onye meruru ahụ na mkpakpa a.

Ndị ọkachamara na ihe gbasara ala ọma jijiji adaala obi jụụ makana ha na-ekwu na ụdị ihea agaghị eme ọzọ ebe ahụ nso nso.

Mourinho akọọla Man City ọnụ

N'egwuregwu, Jose Mourinho bụ onye nchịkọta otu Manchester United ekwuola na Manchester City nwere ego mana ha anaghị eji ego ahụ azụta ugwu.

O kwuru nke a maka ihe nkiri Manchester City meputara ọhụrụ nke akpọrọ All or Nothing. O kwuru na ha katọrọ ya na yabụ ihe nkiri.

