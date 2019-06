Image copyright Getty Images

Dịka ọ na-ewu na Naịjirịa bụ mba ebe ụmụaka nwere nje HIV site n'afọ nne ha maọbụ mgbe a na-amụ ha kacha n'ọnụ ọgụ, ọ dị mkpa ịme ka ọha na eze mata ka a ga-esi gbochie ụdị ọgbatauhie a.

Ụlọọrụ na-ahụ maka mgbochị HIV/AIDS bụ National Agency for the Control of AIDS (NACA) depụtara ihe ndị n'ọbaozi ha.

Ihe ikwesiri ịmata maka ibufe nwa amụrụ ọhụrụ nje HIV

Image copyright Getty Images Nkenke aha onyonyo Nwa bu nje HIV na nne ya

Nje HIV nwere ike ị banye nwa amụrụ ọhụrụ n'ahụ sịte n'ahụ nne ya, mgbe ọ nọ n'afọ, mgbe a na-amụpụta ya maọbụ mgbe ọ na-aṅụ ara nne ya. Ihe a bụ ụzọ ụmụaka si ebutekarị nje HIV.

A na-enye nwaanyị dị ime nwere nje HIV ọgwụ HIV ka ewere gbochie ụmụ ha ibute ya bụ nje.

Mgbe ụfọdụ a na-eyiagba mgbe a ga-awa nwaanyị dị ime bu HIV afọ maka ikupute nwa dị ya n'afọ ka ọ ghara ibute ya bụ nje.

A na-enye nwa nne ya bu ya bụ nje ọgwụ mgbochi ọnwa isii ka amụchara ya.

Na mba ụfọdụ, a na-akwụsị nwaanyị bu nje HIV inye nwa ọhụrụ ha ara maka ibufe ya nje ahụ.

Kedu ka usoro a sị egbochi ibufe nwa amụrụ ọhụrụ nje HIV?

A na-enye nwaanyị dị ime bu nje HIV ọgwụ mgbe ọ dị ime na mgbe ọ mụrụ nwa.

Mgbe ụfọdụ, enwere ike iyiagba mgbe a aga-awa ya afọ kuputa nwa ahụ ka nje ahụ ghara ịba ya ahụ.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) kwụrụ na ọ dị mkpa ịnyocha nwaanyị ọbụla di ime nje HIV ngwa ngwa ọ dị ime.

Nwaanyị ọbụla bu ya bụ nje kwesiri ịmalite ṅụwa ogwu ya ozugbo iji belata ibufe nwa ya nje ahụ.

Ọgwụ ahụ na-enyere ha aka ibite ndụ aka, nwekwaa ahụike ma mekwa ka ọ ghara ibufe nwa ya nje ahụ.

Kedu ka ọgwụ a sị arụ ọrụ a?

Image copyright PA Nkenke aha onyonyo Eji nchịkọta ọgwụ HIV agwọ ya bụ nje ugbua

Ọgwụ a na-ebutu ọnụọgụ nje HIV dị mmadụ n'ahụ nke ga-eme ka ọ ghara inwe ike ịba nwa ya n'ahụ mgbe ọ nọ n'afọ maọbụ mgbe ọ na-amụ ya.

Ịbuda ọnụọgụ nje HIV na-emekwa ka nwaanyị bie ezigbo ndụ n'ahụike.

Ụfọdụ ọgwụ ndị na-esikwa n'afọ nne baa nwa n'ahụ site na mgbiriafọ ya bụ nke Bekee kpọrọ afterbirth.

Ụzọ a na-eme ka nje a ghara ịba nwa ọhụrụ n'ahụ okachasị mgbe a na-amụpụta ya.

