Onye nkuzi a ma ama bụ Jose Mourinho agwala ndị mmadụ ka ha ghara ịkpọ ya aha gbasara ịnaghara Zinedine Zidan ọrụ na Real Madrid.

Mourinho gwara ụlọọrụ ntaakụkọ dị na Spen a kpọrọ Deportes Cuatro na Zidan abụghị onye a ga-eleda anya ma abịa na nkuzi bọọlụ.

O kwuru na agbanyeghi otu ihe si kwuru na ihe ajọghị njọ n'otu bọọlụ Real Madrid ugbua dịka ndị mmadụ si eche.

Ọ kọwakwara na ihe ka ya mkpa ugbua bụ ịmụta asụsụ Jamini maka adịghị ama ama o nweta ọrụ na mba ahụ n'ọdinhu.

Asụsụ Jamani ga-abụ asụsụ nke isii Mourinho ma asụ.

Mmechi 'border' na-amịta mkpụrụ

Onyeisiala Muhammadu Buhari ekwuola na mmechi emechiri oke ala Naịjiria na mba ndị ọzọ gbara ya okirikiri na-amịta mkpụrụ.

O kwuru nke a mgbe ụfọdụ ndị ma ihe ekwe n'akụ maka azụmahịa bịara leta ya n'Abuja ụnyahụ.

Ndị ahụ gụnyere otu 'Nigerian Association for Chamber of Commerce, Industry, Mines and Agriculture (NACCIMA) na ndị otu 'Federation of West African Chambers of Commerce and Industry (FEWACCI)'.

Buharị kọwara na oteela aka Naịjiria jị arịọ arịrịọ ka mba ndị gbara ya okirikiri gbochilata mbubata ahịa adigboroja nakwa ntụbata ngwaahịa n'ụzọ ezighi ezi.

Mana mmechi 'border' bụ iji wee gbaa ụzọ owere mgba ka o wee chie.

Iwe Gbajabiamila

Onyeisi ụlọ omeiwu nta bụ Femi Gbajabiamila agbarụọla ihu etu ndi isi ọrụ nchekwa ụfọdụ siri gbajọọ ọgbakọ ọ kpọrọ iji chọọ ụzọ a ga-esi wulite nchekwa na Naịjiria.

Gbajabiamila kwuru na ọ gbara ya gharịị etu ndị isi agha, nke ndị agha ụgbọelu na nke ndị ụgbọmmiri si hapụ ịbịa ọgbakọ ahụ kama zite ndị nnọchịanya.

N'okwu ya: "Nke a gosiri na onweghị ihe ha ji ụlọomeiwu a kpọrọ."

"A ga m akọrọ onyeisiala Muhammadu Buhari ihe a ka ọ mara etu a ga-esi lebaa ya anya."

Gbajabiamila rịọrọ onyeisi ndị uweojii bụ Mohammed Adamu nakwa onyeisi ngalaba na-ahụ maka mbata ndị mmadụ na Naịjirịa bụ Muhammad Babandende mgbaghara.

Ọ chụghachiri ndị bịara ịnọchite anya ndịisi ndị agha, ma yigharịa ọgbakọ ahụ ka ọ dịzie ụbọchị Monde, abalị iri abụọ na atọ nke ọnwa Sepụtemba.

Amerịka ga-aga Saụdi

Mba Amerịka ekpebiela na ha ga-eziga ndị agha ha na mba Saụdi Arebia dịka a tụrụ ogbunigwe abụọ na ụlọọrụ na-amịpụta mmanụ agbidi na mba ahụ.

Dịka onyeisi ọrụ nchekwa Amerịka bụ Mark Esper si kwuo, ọrụ ndị agha ahụ ga-abụ ịga gbochi ọgbatauhie.

Mana ka ọ dị ugbua, amabeghi ndị agha mmadụ ole a ga-eziga njem ahụ.

Amerịka na Saụdi Arebia na-ebo mba Iran ebubo maka ịtụ ogbunigwe abụọ ahụ, mana otu ndị oyi egwu a kpọrọ Houthi rebels sị na ọ bụ ha tụrụ ya.

