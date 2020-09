October 1: Ipob itinye 'nọrọ n'ụlọ 'October 1st' bụ ịkwado gọọmenti Naijiria - Massob

Otu so agba mbọ maka nnwereonwe Biafra, bụ 'Movement for the Actualisation of the Sovereign State of Biafra' (Massob) ekwuola na ha akwadoghi oku Ipob kpọrọ ka ndị Igbo nọrọ n'ụlọ n'ụbọchị emume ncheta nnwereonwe Naịjirịa n'aka ndị Briten bụ Ọkutoba 1.