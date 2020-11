Mengapa kopi bisa bermanfaat untuk kesehatan

"Secara tradisional, kopi dianggap sebagai hal yang buruk," kata Marc Gunter, kepala bagian nutrisi dan metabolisme di International Agency for Research on Cancer (IARC).

Sebab dan akibat

Penelitian kecil, yang dilakukan oleh Centre for Nutrition Exercise and Metabolism di University of Bath, Inggris, mengamati bagaimana kopi memengaruhi respons tubuh setelah tidur malam yang tidak nyenyak.

Kopi dan keguguran

Kelebihan kafein

Jenis-jenis kopi

Anda dapat membaca artikel ini dalam bahasa Inggris berjudul Why coffee could be good for your healthdi BBC Future.