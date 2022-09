Presiden Jokowi minta Pemda tanggung biaya transportasi bahan pokok, pelaku pasar: 'Akan bermasalah di lapangan'

31 menit yang lalu

Apakah setiap daerah bisa mensubsidi transportasi bahan pokok?

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal, ikut menimpali. Menurutnya, tak banyak daerah yang akan merespons kebijakan ini.

Pilihan belanja wajib pemda

Subsidi transportasi bahan pokok ini merupakan salah satu pilihan belanja wajib pemda yang dialokasikan sebesar 2% dari DTU untuk periode Oktober - Desember 2022, seperti tertuang dalam peraturan menteri keuangan (PMK) No. 134/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 .

Kenaikan bahan pokok setelah BBM naik

Dan, setelah kenaikan harga BBM bersubsidi, "Sekarang, cari Rp700.000-Rp800.000 per hari nggak ketemu," katanya.

Banten

"Dari biasanya omset dapat Rp20 juta - Rp25juta per hari, sekarang cuma dapat Rp15 juta [atau] Rp13 juta per hari," ungkapnya.

"Harga cabai keriting merah masih tinggi Rp80.000 per kilogram. Cabai rawit merah Rp40.000 per kilogram, bawang merah Rp40.000 per kilogram," sebutnya.