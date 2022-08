Misteri kematian Marilyn Monroe setelah 60 tahun – ‘Kondisi seputar kematiannya sengaja ditutupi’

Penyelidikan penuh kehati-hatian

Dari rangkaian wawancara dan kerja jurnalistiknya, Summers menerbitkan buku pada 1985 berjudul Goddess: The Secret Lives of Marilyn Monroe.

Buku tersebut telah diperbarui beberapa kali dan menjadi landasan film dokumenter Netflix yang dirilis baru-baru ini, The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes.