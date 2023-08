Kualitas udara DKI Jakarta disebut sudah 'sangat krisis', Pemprov siapkan razia uji emisi

sejam yang lalu

'Mau sembuh? Keluar dari Jakarta'

KPBB sebut pencemaran udara “sudah sangat krisis”

Pemerintah memilih untuk fokus ke upaya pengendalian transportasi

Padahal, riset Center for Research on Energy and Clean Air yang diterbitkan pada Agustus 2020 mendapati pembangkit listrik berbahan bakar fosil dan pabrik industri sebagai pencemar udara utama.