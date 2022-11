Pertemuan Xi dan Biden: Pemimpin AS janji 'tidak ada Perang Dingin baru' dengan China

China menanggapi pertemuan itu dengan melakukan latihan militer skala besar di sekitar pulau Taiwan, yang memicu kekhawatiran potensi konflik antara AS dan China. Sebuah pernyataan dari media pemerintah China pada hari Senin mengatakan, Xi telah menekankan bahwa Taiwan tetap menjadi "inti dari kepentingan inti China ... dan garis merah pertama dalam hubungan AS-China yang tidak dapat dilintasi". Dalam beberapa minggu terakhir, para pejabat AS telah memperingatkan bahwa China mungkin meningkatkan rencana untuk menginvasi Taiwan. Sejumlah wartawan pada hari Senin bertanya kepada Biden, apakah dia yakin ini benar, dan apakah menurutnya Perang Dingin baru sedang terjadi? "Saya sepenuhnya percaya tidak perlu ada Perang Dingin baru. Saya telah bertemu berkali-kali dengan Xi Jinping dan kami terus terang dan jelas satu sama lain. Saya tidak berpikir ada upaya segera dari pihak China untuk menginvasi Taiwan,” ujarnya. "Saya menjelaskan bahwa kami ingin melihat masalah lintas-selat diselesaikan secara damai sehingga tidak perlu sampai seperti itu. Dan saya yakin dia mengerti apa yang saya katakan, saya mengerti apa yang dia katakan."

Posisi ini telah dilihat sebagai perubahan dari kebijakan "ambiguitas strategis" AS yang telah lama dipegang atas Taiwan, di mana AS tidak berkomitmen untuk membela pulau itu.

AS telah lama berjalan di antara situasi sulit masalah Taiwan. Landasan hubungan AS dengan Beijing adalah kebijakan Satu China, di mana Washington hanya mengakui satu pemerintah China - di Beijing - dan tidak memiliki hubungan formal dengan Taiwan. Tetapi, AS juga memelihara hubungan dekat dengan Taiwan dan menjual senjata kepadanya di bawah Undang-Undang Hubungan Taiwan, yang menyatakan bahwa AS harus menyediakan pulau itu sarana untuk mempertahankan diri.