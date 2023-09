Kelompok ekstremis sayap kanan merobek Al-Qur'an di depan KBRI Belanda, apa itu Pegida?

sejam yang lalu

Dalam aksinya, pemimpin Patriotic Europeans Against the Islamization of West (Pegida) tersebut dilaporkan merobek sejumlah halaman Al-Qur'an, membuangnya ke tanah, lalu menginjak-injaknya. Dalam aksinya itu, dia disebut mendapat pengamanan dari kepolisian Belanda.