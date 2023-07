Pernikahan mewah anjing di Jakarta memicu polemik, pemiliknya minta maaf

2 jam yang lalu

Perdebatan di media sosial

Lalu akun @KayaPedagang berkomentar, "Orang kaya dari lahir dan tidak pernah touch the grass biasanya minim empati. Tidak paham penderitaan orang lain. Jadi ya kita juga tidak bisa menuntut para orang kata untuk bisa berempati sedangkan mereka tidak pernah dikenalkan dengan empati. Life is unfair anda never will be."