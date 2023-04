Menyandingkan penolakan Israel di Piala Dunia U-20 dengan sikap Sukarno di Asian Games 1962, relevankah?

'Stadion GBK lahir dari penolakan atas Israel'

"Kita sudah tahu bagaimana komitmen Bung Karno terhadap Palestina, baik yang disuarakan dalam Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non Blok, dan maupun dalam Conference of the New Emerging Forces. Jadi ya kita ikut amanat beliau," kata Ganjar dalam keterangan tertulis, Kamis (23/03).