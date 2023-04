Fakta dan mitos di balik 10 permata paling legendaris di dunia

Kim Kardashian juga membeli jam tangan Cartier Tank milik Jackie Kennedy pada tahun 2017. Bintang reality TV AS itu dikatakan sedang mengumpulkan koleksi perhiasan untuk merayakan para perempuan yang menginspirasinya.

Salib Atallah sering dikenakan oleh Diana, Princess of Wales, dan baru-baru ini dibeli oleh Kim Kardashian

La Peregrina dijual oleh Christie di New York pada tahun 2011 seharga $11.842.500 (sekitar Rp180 miliar), menjadikannya mutiara alami termahal yang pernah dilelang pada saat itu.

Menceritakan asal muasal Berlian Harapan dalam bukunya tahun 1996, The Unexplained, Karl Shuker menulis bahwa permata itu "diambil [dari] alis patung di kuil India" oleh seorang pendeta Hindu, yang kemudian dikatakan memicu kutukan dan membuat pendeta itu menderita.

Hubungan cinta yang terkenal antara Wallis Simpson, sosialitas AS, dan Edward VIII, yang turun tahta Inggris pada tahun 1936 demi cinta, dalam banyak hal dapat ditelusuri melalui koleksi perhiasan Cartier.

Berlian yang khas, dipopulerkan oleh Audrey Hepburn dalam foto publisitas untuk film Breakfast at Tiffany's tahun 1961, memiliki masa lalu yang bermasalah.

Berlian "Breakfast at Tiffany's"

Berlian ini dibeli oleh pendiri Tiffany & Co, Charles Lewis Tiffany pada tahun 1870-an, dan dipopulerkan oleh Audrey Hepburn dalam foto publisitas untuk film Breakfast at Tiffany's tahun 1961.

Desain perak dan emas yang menakjubkan digagas oleh Etienne Nitôt dan Sons of Paris dan, menurut Smithsonian, awalnya menampilkan 234 berlian: 28 berlian potongan tambang tua, sembilan pendeloque, dan 10 briolette, disempurnakan dengan beberapa permata yang lebih kecil.

Sementara itu, kalung itu tetap menjadi milik keluarga sampai tahun 1948, ketika pertama kali dijual ke seorang kolektor Prancis, dan akhirnya ke pengusaha AS Marjorie Merriweather Post, yang memberikannya untuk Smithsonian pada tahun 1962.

