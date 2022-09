Membahas pendidikan seks dengan anak tidak harus canggung, bagaimana caranya?

Rasa canggung orang tua

Dimulai sejak dini

Bagaimana pemahaman Anda soal pendidikan seks?

“Di Finlandia, para orang tua lebih suka menyebut pendidikan seks sebagai 'kehontunnekasvatus' yang berarti 'pendidikan emosi tubuh'”

Bertahap

“Mendiskusikan kesenangan dapat membantu kaum muda mempraktikkan seks yang lebih aman, memiliki lebih banyak pengetahuan dan sikap positif tentang seks” - Mirela Zaneva

Menemukan sumber tepercaya

*Sophia Smith Galer adalah penulis Losing It: Sex Education for the 21st Century , diterbitkan oleh Harper Collins.

Versi bahasa Inggris dari artikel ini, Why sex education doesn't have to be awkward dapat Anda baca di laman BBC Future.