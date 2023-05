Enam hal kecil yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi perubahan iklim

Kurangi penerbangan

Sejak 2013 hingga 2019, emisi dari sektor penerbangan tumbuh 30% , menurut laporan International Council on Clean Transportation.

Penerbangan pulang-pergi dari London ke New York, misalnya, mengeluarkan hampir satu ton CO2 , dan dampak iklimnya bahkan lebih besar karena emisi non-CO2 lainnya dari pesawat terbang.

Atau Anda bisa mencoba untuk mengurangi penerbangan. Terbang dengan kelas ekonomi juga cenderung jauh lebih rendah emisinya dibandingkan dengan kelas bisnis maupun first class .

Makanan

Transportasi

Transportasi pribadi adalah salah satu sumber emisi gas rumah kaca terbesar di dunia, dan di negara-negara seperti Inggris dan AS, sektor transportasi – yang didominasi oleh mobil, truk, bus, dan sepeda motor – kini bertanggung jawab atas emisi gas rumah kaca lebih banyak daripada yang lain.

Aktivitas di rumah

Perubahan lain seperti menggunakan air dingin untuk mencuci pakaian dan mengeringkannya dengan udara, daripada menggunakan mesin pengering, juga dapat menghemat karbon di rumah Anda – hampir 0,5 ton CO2e per tahun .

Keuangan

Mode pakaian

Tentu saja ada banyak perubahan lain yang juga dapat Anda lakukan, hal-hal yang relatif kecil, seperti memperbarui bola lampu Anda ke LED yang lebih efisien (0,1 ton CO2e per tahun), hingga pilihan hidup yang sangat besar, seperti memilih untuk memiliki lebih sedikit anak . (58,6 ton CO2 per tahun untuk seseorang di negara maju, menurut sebuah penelitian).

