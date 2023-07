Apakah makanan tertentu dapat meningkatkan peluang memiliki bayi?

Karena kecacatan ini berkembang di fase awal dalam kehamilan, seringkali sebelum perempuan mengetahui hamil, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS merekomendasikan agar semua perempuan usia subur mengonsumsi 400 mikrogram (mcg) asam folat setiap hari.

Asupan makanan pria sangat memengaruhi perempuan

Sebuah studi yang dipimpin oleh para peneliti di The University of Queensland di Australia telah menunjukkan bahwa apa yang dimakan pria memiliki efek jangka panjang pada kesehatan masa depan anak mereka yang belum lahir.

"Kesehatan pria dan nutrisi untuk kesuburan diabaikan, padahal itu sangat penting," kata Shelley Wilkinson, seorang ahli gizi yang merupakan salah satu penulis studi University of Queensland dan sekarang bekerja di Lifestyle Maternity, sebuah klinik swasta spesialis kesuburan di Australia.

Pola makan kaya tumbuhan juga bisa bermanfaat. Para peneliti di Harvard School of Public Health meneliti pola makan sekitar 18.555 perempuan selama delapan tahun, saat mereka mencoba hamil atau hamil.

Anda dapat membaca artikel ini dalam bahasa Inggris berjudul Does your diet affect your fertility? pada laman BBC Future.