Kisah para pekerja perkebunan pisang: 'Pestisida membuat kami mandul'

sejam yang lalu

AS membatasi dan kemudian melarang penggunaannya di negara mereka karena risiko kesehatan, namun para pekerja perkebunan di Amerika Tengah dan Amerika Selatan terus terpapar pestisida itu.

Tanpa sarung tangan, tanpa sepatu bot

Kini, sejumlah pengacara AS membantu Martínez dan Coba, bersama dengan ratusan warga Panama lainnya, untuk mengajukan gugatan hukum terhadap Chiquita dan produsen pestisida.

Tes hewan tunjukkan atrofi testis

Dr Charles Hine, salah satu ilmuwan yang melakukan pengujian, mengatakan dalam draft laporan tahun 1961 untuk regulator AS bahwa paparan berulang terhadap DBCP dapat mempengaruhi reproduksi manusia.

Dr Hine, yang menjadi konsultan untuk Dow and Shell, juga menyarankan untuk mengenakan pakaian pelindung yang kedap air, tetapi label pada kemasan pestisida tidak menyebutkan perlunya alat pelindung.

Pekerja pabrik menjadi mandul

Menurut gugatan yang diajukan di pengadilan AS, Dole dan Chiquita terus menggunakan DBCP di Amerika Tengah setelah 1977, kendati regulator AS telah membatasi penggunaannya di daratan AS karena risiko kesehatan.