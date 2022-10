Misteri piramida berusia 1.500 tahun di Meksiko, siapa 'penjaga waktu' yang membangunnya?

Dibangun 450 M

“Ini adalah The House of Thirteen Heavens, dibangun sekitar tahun 540 M oleh orang-orang yang tinggal di sini pada waktu itu," katanya saat kami berjalan di sekitar lokasi.

Dua struktur yang lebih kecil, bernama The House of the Wind dan The House of the Longest Night, dibangun dari bahan yang sama, tambahnya.