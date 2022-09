Ziggurat Ur, pusat peradaban yang terlupakan di tengah gurun pasir Irak

"Ziggurat adalah bangunan suci, pada dasarnya sebuah kuil di atas bangunan bertangga," kata Maddalena Rumour, spesialis Timur Dekat Kuno di Case Western Reserve University di AS.

Dalam makalahnya tahun 2016 berjudul 'A Ziggurat and the Moon', Amelia Sparavigna, seorang spesialis pencitraan arkeologi di Polytechnic University of Turin, menulis: "[Ziggurats] adalah struktur piramida dengan puncak datar, dengan inti yang terbuat dari batu bata yang dipanggang matahari, ditutupi oleh batu bata yang dibakar. Bagian depannya sering diglasir dengan warna yang berbeda...".