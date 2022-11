Bagaimana jika kehidupan di luar Bumi benar-benar ada, lalu bagaimana kita harus memperlakukan alien?

Namun dari film laris manis di era 1980-an, ET the Extra-Terrestrial , episode-episode Star Trek, hingga buku-buku karya Isaac Asimov dan Ursula K Le Guin, para penulis fiksi ilmiah telah lama bergumul dengan pertanyaan: bagaimana kita akan memperlakukan mereka sebenarnya?

Kalau bukan karena campur tangan teman manusia ET, alien titular itu akan dibedah di ruang operasi.

Hak non-manusia

Pada awal tahun ini, untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, Kongres AS secara terbuka memperdebatkan apa yang harus dilakukan terhadap benda terbang misterius ini, meskipun belum ada bukti bahwa mereka berasal dari luar bumi.

Jill Stuart, seorang spesialis hukum luar angkasa di London School of Economics tidak percaya bahwa manusia akan melakukan kontak dengan makhluk luar angkasa dalam masa hidup kita. Tapi dia masih mempertimbangkan apa yang akan kita lakukan dalam situasi itu penting untuk dibicarakan.

Rencana yang hilang

Perjanjian luar angkasa pertama ditandatangani melalui PBB pada 1967 oleh Inggris Raya, Uni Soviet, dan AS sebagai respons atas pengembangan rudal balistik antarbenua yang dapat membidik target di luar angkasa.

Dalam sebuah makalah yang diterbitkan pada 2011 berjudul The Royal Society mengenai “urusan supra-Bumi”, mantan direktur Unoosa Mazlan Othman mengusulkan agar kepentingan negara-negara dalam memerangi bahaya benda-benda di sekitar bumi seperti asteroid dapat menjadi model internasional apabila keberadaan alien benar-benar terbukti.

Perasaan asing

Dalam kisah pertemuan dengan alien di Varginha, Brasil, yang dibahas dalam film dokumenter terkait UFO, Moment of Contact , diceritakan bahwa makhluk misterius yang diklaim ditemukan di dekat lokasi kecelakaan itu mengalami sakit fisik.

The Nonhuman Rights Project, sebuah organisasi di AS yang mengadvokasi hak-hak hewan, percaya bahwa titik awal dari hak-hak ini adalah otonomi, yakni konsep yang dihargai di pengadilan AS bahwa setiap individu mampu memilih apa yang harus dilakukan, ke mana harus pergi, bagaimana bertindak, dan mengingat peristiwa yang terjadi sebelumnya.