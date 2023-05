ASEAN hadapi 'perang dingin baru', seberapa kuat posisi Indonesia sebagai ketua?

Pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, mengatakan negara-negara ASEAN perlu segera membuat “kode etik dengan China” dan “ASEAN Vision on Indo-Pacific”—dengan AS dan sekutunya.

“Indonesia dan ASEAN seharusnya memiliki jawaban yang sama. Kita selama ini mengatakan Southeast Asian Nuclear-Weapon-Free Zone, kita selalu mengatakan Zone of Peace, Freedom and Neutrality, selalu juga bilang United Nations Convention on the Law of the Sea, tapi semuanya normatif, tidak membuat kita memiliki kekuatan untuk berlaku keras kepada China dan Amerika,” kata Rezasyah.