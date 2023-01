Bagaimana mikroplastik bisa masuk ke buah-buahan dan sayuran yang kita makan?

Pada 2022, analisis oleh Kelompok Kerja Lingkungan, sebuah organisasi nirlaba di bidang lingkungan, menemukan bahwa lumpur limbah telah mencemari hampir 20 juta hektare (80.937 kilometer persegi) lahan pertanian AS dengan kandungan zat per dan polifluoroalkil (PFAS) yang sering disebut sebagai “bahan kimia abadi” yang umumnya ditemukan dalam produk plastik dan tidak terurai di lingkungan normal.

Kontaminasi lingkungan

Dampak kesehatan

Melarang lumpur limbah

Artikel versi bahasa Inggris berjudul How microplastics are infiltrating the food you eat dapat Anda simak di BBC Future.