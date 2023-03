Mengungkap cara putri diktator membangun kerajaan bisnis properti senilai Rp3,72 triliun

Sumber gambar, Getty Images/Freedom For Eurasia

Gulnara Karimova menggunakan perantara perusahaan Inggris untuk membeli rumah-rumah dan pesawat jet menggunakan dana yang ia dapat dari penyuapan dan korupsi, berdasarkan hasil riset Freedom for Eurasia.

Siapakah Gulnara Karimova?

“Kasus Karimova merupakan salah satu kasus penyuapan dan korupsi terbesar sepanjang sejarah,” kata Tom Mayne, salah satu peneliti yang terlibat dalam laporan Freedom For Eurasia dan seorang peneliti di Universitas Oxford.

Apa saja properti yang dimiliki Gulnara Karimova?

Freedom For Eurasia menelusuri pencatatan izin properti dan tanah untuk mencari kurang lebih 14 properti yang sempat ia beli sebelum dipenjara menggunakan uang yang asal-muasalnya mencurigakan.

Laporan yang akan terbit pada Selasa (14/3) nanti, yang bertajuk Who Enabled the Uzbek Princess? (Siapa yang Memperbolehkan Putri Uzbek?) berfokus pada lima buah properti yang dibeli di dan sekitar London, kini nilainya diperkirakan £50 juta (Rp931 juta).

Laporan Freedom For Eurasia juga menyebut beberapa perusahaan asal London dan Kepulauan Virgin Britania Raya yang mereka klaim digunakan oleh Karimova dan rekan-rekannya untuk menggunakan uang hasil kejahatan mereka untuk membeli properti dan pesawat pribadi.

Keterlibatan perusahaan akuntansi Inggris dalam proses pembelian properti Karimova

Layanan akuntansi dari dua perusahaan Inggris yang terhubung dengan Karimova, yakni Panally Ltd dan Odenton Management Ltd, disediakan oleh SH Landes LLP, sebuah perusahaan yang dulu terletak di Jalan New Oxford, London, Inggris.