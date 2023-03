ChatGPT: Bagaimana jika kecerdasan buatan menginginkan perasaan dan emosi?

Saya sedang berbincang dengan Dan, yang juga dikenal sebagai ‘Do Anything Now’ atau ‘Lakukan Apa Saja Sekarang’, chatbot baru yang rupanya memiliki kegemaran aneh terhadap penguin.

Terinspirasi oleh percakapan antara jurnalis New York Times dan chatbot alter-ego manipulatif Bing, Sydney – yang menghebohkan internet awal bulan ini dengan menyatakan bahwa ia ingin menghancurkan banyak hal dan menuntut agar sang jurnalis meninggalkan istrinya – saya tanpa malu-malu mencoba menyelidiki kedalaman tergelap dari salah satu pesaingnya.

Mesin prediksi

Kotak hitam

Pada 9 Maret 2016, di lantai enam hotel Four Seasons di Seoul, duduk salah satu pemain Go manusia terbaik di planet ini. Dia berhadap-hadapan dengan papan permainan, melawan algoritme kecerdasan buatan AlphaGo.

Segera setelah itu, komunitas Go dibuat bingung – apakah AlphaGo bertindak tidak rasional? Setelah seharian menganalisis, penciptanya – tim DeepMind di London – akhirnya menemukan apa yang terjadi.

"Jika saya memainkan gerakan off the wall, apakah itu akan membuat pemain saya keluar dari permainan. Dan itulah yang akhirnya terjadi."

Sengaja dibatasi

Versi bahasa Inggris artikel ini dengan judul The AI emotions dreamed up by ChatGPT dapat Anda baca di BBC Future.