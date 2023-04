Tupperware: Wadah makanan yang dulu berjaya kini terancam bangkrut

sejam yang lalu

Masa kejayaan Tupperware yang sudah lampau

Salah satunya adalah Allison Clarke, seorang profesor sejarah dan teori desain di University of Applied Arts, Vienna, dan penulis buku bertajuk Tupperware: The Promise of Plastic in 1950s America.