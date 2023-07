Kriteria kandidat pekerja yang 'sempurna' telah berubah, apa sekarang yang menjadi prioritas?

'Soft skills' menjadi penting

Langkah untuk memprioritaskan keterampilan lunak “merupakan respons alami selama tiga tahun pandemi” kata Ed Han, perekrut senior di Cenlar FSB untuk peran teknologi informasi di sektor keuangan, yang berbasis di New Jersey, AS.

Untuk calon karyawan yang akan bekerja dengan atau mengelola karyawan jarak jauh atau hybrid, komunikasi menjadi prioritas utama, kata Jan Tegze, perekrut dalam bidang teknologi yang berbasis di Republik Ceko, dan penulis Job Search Guide: Be Your Own Career Coach.