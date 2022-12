Bisakah kita sukses dengan menjadi orang baik?

Ada semakin banyak bukti ilmiah bahwa orang baik bisa menjadi pemenang. Pada tahun 2020 saya menjadi bagian dari sebuah tim di University of Sussex yang melakukan studi tentang sikap publik terhadap kebaikan – studi terbesar yang pernah dilakukan tentang topik ini. Lebih dari 60.000 orang dari 144 negara diminta untuk mengisi kuesioner yang disebut The Kindness Test yang diluncurkan di acara radio yang saya bawakan – All in the Mind di BBC Radio 4 dan Health Check di BBC World Service.

Claudia Hammond adalah penulis The Keys to Kindness: How to be kinder to yourself, others and the world, diterbitkan oleh Canongate.