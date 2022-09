Arab Saudi dan negara-negara Teluk peringatkan Netflix soal film-film yang melanggar 'nilai-nilai Islam'

33 menit yang lalu

Pada April lalu, bioskop di Arab Saudi melarang penayangan film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, setelah Disney menolak permintaan otoritas Saudi untuk memangkas adegan yang mereka sebut "merujuk ke arah LGBTQ".