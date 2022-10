Presiden Vladimir Putin 70 tahun: Tujuh peristiwa penting yang mempengaruhi pandangannya dan berkuasa sampai hari ini

21 menit yang lalu

Mengikuti Judo, 1964

Cari kerja di KGB, 1968

Dikepung massa, 1989

Menjadi broker pertukaran 'Minyak dengan Pangan', 1992

Menyerang Georgia, 2008

Protes di Moskow, 2011-13

Isolasi dari Covid, 2020-21

Professor Mark Galeotti adalah seorang akademisi dan penulis, termasuk buku "We Need To Talk About Putin" dan "Perang Putin" yang di masa mendatang.