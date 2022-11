Akankah manusia tinggal di kota-kota yang dibangun seutuhnya dalam sebuah gedung?

The Line yang diusulkan Arab Saudi ditetapkan sebagai kota pintar besar yang dapat menampung sembilan juta orang dalam satu bangunan selebar 200 meter, membentang 170 kilometer dan setinggi 500 meter.

The Line akan ditenagai menggunakan energi matahari dan turbin angin, tetapi tidak akan sepenuhnya swasembada, karena makanan dan perbekalan lainnya masih dibutuhkan oleh penduduk, dan harus disediakan dari sumber eksternal.

Apakah ‘arkologi’ memungkinkan?

Membangun proyek seperti The Line. Bayangkan populasi yang senang hidup dan bekerja di bawah satu atap.

Bagaimana dengan kebutuhan energi dan makanan?

Arkologi yang digambarkan dalam novel Water Knife oleh Paolo Bacigalupi menggunakan serangkaian kolam penyaringan untuk mendaur ulang air, yang masuk akal.

Apakah ini masa depan yang dibayangkan?

Anda dapat membaca tulisan ini dalam Bahasa Inggris di BBC Future dengan judul Will we ever… live in city-sized buildings?