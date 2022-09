Adakah manfaat positif dari bersaing dengan sahabat sendiri?

36 menit yang lalu

Ancaman atau tantangan?

Mengatur narsisme

Menghindari konflik

Artikel ini dapat Anda baca dalam versi bahasa Inggris dengan judul The Positive Power of Competitive Friendship di BBC Worklife

David Robson adalah penulis isu sains dan pengarang buku The Expectation Effect: How Your Mindset Can Transform Your Life. Jumpai dia di Twitter pada akun @d_a_robson.