Strategi pengusaha Glodok bertahan dari mal sepi dan gempuran niaga online - 'Baru mau bangkit, kena resesi lagi'

46 menit yang lalu

Vincent mengatakan toko offline nya membawa rezeki lebih dibandingkan akun Tokopedianya. Ia menerima sekitar 30 sampai 35 pesanan per hari dari orang yang telah berlangganan dengan tokonya sejak tahun 1990-an sampai awal 2000-an.

‘Beli barang online itu bagaikan kucing dalam karung’

PPKM dicabut, pusat perbelanjaan semakin optimis

Meski begitu Andry Satrio Nugroho, Kepala Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengatakan pencabutan PPKM tidak akan terlalu berdampak pada angka pengunjung.