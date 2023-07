Band The 1975 batal tampil di Jakarta – usai aksi vokalis menyerang UU anti-LGBT di Malaysia

33 menit yang lalu

Band asal Inggris, The 1975 mengumumkan bahwa pertunjukan mereka di Jakarta batal dilaksanakan sesuai rencana.

The 1975 adalah band utama di gelaran music We The Fest Jakarta pada Minggu (23/07), selain musisi Indonesia seperti Cokelat, Raisa, Tiara Andini.