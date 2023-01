Bagi banyak kultur, tahun ini bukan 2023 - Menengok berbagai kebudayaan dengan kalender berbeda

Jalan lambat menuju masa kini

Dalam bukunya berjudul The Global Transformation of Time , sejarawan Vanessa Ogle berpendapat bahwa kapitalisme, penginjilan, dan hasrat ilmiah untuk keseragaman lebih berperan membakukan waktu dibanding kebijakan imperialis manapun. Kolonialisme bahkan tidak menjadi faktor penting.

Versi bahasa Inggris artikel ini berjudul The people who live in multiple timelines dapat Anda baca di BBC Future.