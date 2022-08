Eksperimen kontroversial Soviet menciptakan manusia kera yang dipromosikan pemerintah Stalin

Pada tahun 1871, naturalis dan ahli geologi dari Inggris Charles Darwin memicu kegemparan besar dalam ilmu pengetahuan, masyarakat dan pemikiran manusia pada umumnya, dengan penerbitan "The Origin of Man".

Reputasi brilian

Monyet dan dolar

Misi yang mustahil

Mantan spesialis

Saya bukan satu-satunya

Ilmu pengetahuan vs agama

"Tema yang diusulkan oleh Profesor Ivanov ... pasti menjadi pukulan telak bagi ajaran agama, dan dapat digunakan dengan baik dalam propaganda kami dan dalam perjuangan kami untuk pembebasan pekerja dari kekuasaan Gereja," kata Fridrichson. Surat lain yang menyertai proposal itu adalah Sergey Novikov, perwakilan Komisariat Pencerahan Berlin, yang menyebut proyek hibridisasi sebagai "masalah yang sangat penting bagi materialisme". Jika Ivanov dapat mencapai keturunan dari persilangan kera-manusia, "itu akan membuktikan bahwa Darwin benar tentang seberapa dekat hubungan kita," kata Etkind dalam artikelnya di jurnal "Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences." Dan fakta bahwa Darwin benar adalah senjata dalam melawan agama, yang merupakan masalah bagi otoritas Soviet yang bermimpi menciptakan masyarakat yang bebas dari takhayul.