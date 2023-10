Kapan kereta cepat Jakarta-Bandung 'Whoosh' balik modal?

sejam yang lalu

Dengan target penumpang 30.000 per hari, diperkirakan proyek tersebut akan balik modal paling cepat dalam 40 tahun.

Tiga kelas tiket

Tiket kereta cepat rencananya dibagi menjadi tiga kategori — First Class/VIP, Business Class, dan Premium Economy.

Agustus lalu, Corporate Secretary PT KCIC Eva Chairunisa mengatakan kepada BBC News Indonesia pembagian kelasnya adalah First Class, Business Class, dan Premium Economy Class.

Dalam satu kereta penumpang akan terdapat 601 kursi — 555 di antaranya untuk Premium Economy Class, 28 untuk Business Class, dan 8 kursi di gerbong pertama dan terakhir untuk First Class.

Eva menjabarkan bahwa berdasarkan studi forecast dan demand dari Pusat Pengujian, Pengukuran, Pelatihan, Observasi dan Layanan Rekayasa Universitas Indonesia (Polar UI) setelah kereta cepat beroperasi penuh, PT KCIC menargetkan sekitar 31.000 penumpang per hari.

Balik modal paling cepat 40 tahun

Berdasarkan harga tiket yang paling banyak tersedia yaitu Premium Economy Class/Kelas 2 yaitu Rp250.000, dan asumsi target 31.000 penumpang per hari tercapai, maka paling cepat proyek ini akan balik modal setelah 40 tahun.

“Nah ini yang juga akan jadi faktor terkait kalau kita bicara BEP (Break Even Point, balik modal). Jadi tidak hanya bicara dari harga tarif saja, tapi kita juga akan mengembangkan dari sektor lain dan sisi lainnya.”

“Bahwa 50 tahun pengembalian itu kalau kita bicara return ya lebih lama dibanding, misalnya, jalan tol; tapi selama 50 tahun - kalau betul 30.000 per hari- itu akan menghasilkan pengurangan penggunaan bahan bakar, pengurangan hasil emisi, dan sekian banyak aspek yang harusnya dihargai [tapi] secara kuantitatif, secara uang itu tidak dihitung,” kata Ikaputra.

Khawatir bergantung pada China

Peneliti dari Center of Economics and Law Studies (CELIOS) Muhammad Zulfikar Rahmat skeptis kalau target penumpang 30.000 per hari bisa tercapai.