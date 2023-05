Galeri foto: Sambutan Timnas U-22 'menggila' ketika diarak di pusat kota Jakarta

Kemenpora menggelar arak-arakan para atlet yang telah berjuang dalam SEA Games 2023 Kamboja dimulai dari kantor Kemenpora menuju Bundaran HI dan berakhir di kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

sejam yang lalu

Pesepak bola Timnas Indonesia U-22 berada di atas bus dalam pawai emas saat melintas di Bundaran HI, Jakarta, Jumat (19/5/2023).

Ada juga yang menyampaikan selamat seperti cuitan akun @thejohanreal, "Selamat buat Timnas Garuda Muda Indonesia!!! We are the champions. Semangat juara untuk even-even selanjutnya," ucapnya sembari menambahkan emotikon hati.