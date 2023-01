Film-film terbaik 2022 yang mungkin Anda lewatkan

Menyambut 2023, pengamat film BBC Culture Nicholas Barber dan Caryn James memilih film-film terbaik tahun lalu yang barangkali Anda lewatkan — termasuk Top Gun: Maverick, film semi-otobiografi Spielberg, dan Everything Everywhere All at Once.

Sumber gambar, Alamy

1. Everything Everywhere All at Once

Tampak gila-gilaan di permukaan, film karya sutradara Daniel Kwan dan Daniel Scheinert ini ternyata menyimpan rasa kekeluargaan dan sisi emosional yang diceritakan dengan baik di akhirnya.

Michelle Yeoh adalah pilihan ideal untuk karakter Evelyn, pemilik binatu yang memasuki multisemesta berisi berbagai versi alternatif dari dirinya.

Ramai dengan ledakan warna, film ini mengajak penonton berpindah-pindah semesta dan melihat berbagai versi Evelyn – namun demikian, film ini tetap setia pada karakter-karakternya yang manusiawi.

Ini film bernilai seni yang dapat membuat penonton menangis, sekaligus film yang berhasil meraup banyak uang, lebih dari $100 juta di box office seluruh dunia.

2. Top Gun: Maverick

Sekuel dari Top Gun (1986) yang dibuat hampir 40 tahun setelah film pertamanya sekilas terdengar seperti ide yang buruk. Tetapi ketika Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) kembali ke sekolah pilot pesawat tempur elite Angkatan Laut AS, hasilnya tidak hanya pertunjukan aerobatik spektakuler yang mendebarkan, tapi juga drama yang menyentuh tentang tumbuh dewasa dan menjadi tua. Ia juga menjadi film tersukses tahun ini.

Jadi... bagaimana Cruise dan kawan-kawan melakukannya? Sederhana saja. Mereka membawa kembali semua elemen dari Top Gun orisinal, dan kemudian membuat setiap elemen tersebut jadi lebih baik. Tentu saja, karisma Tom Cruise juga membantu – ia lebih ganteng sekarang daripada pada tahun 1986.

Sumber gambar, Alamy

3. Turning Red

Kartun coming-of-age Pixar ini menceritakan seorang remaja berdarah Tionghoa-Kanada (disuarakan oleh Rosalie Chiang) yang berubah menjadi panda merah raksasa ketika dia merasakan stres.

Kisah petualangannya disajikan dengan semua kepiawaian teknik animasi yang Anda harapkan dari Pixar, namun Turning Red lebih personal dari film-film lainnya yang dirilis studio tersebut.

Dari latar belakang urbannya yang multikultural hingga kepositifannya tentang menjadi seorang gadis remaja yang percaya diri, semuanya tampak berangkat langsung dari hati sutradara dan penulis skenario, Domee Shi.

Sayang sekali filmnya langsung dirilis ke layanan streaming, padahal ia layak ditonton di bioskop.

4. Happening

Masa lalu adalah templat untuk masa kini dalam cerita yang diangkat Audrey Diwan dari memoir yang ditulis oleh Annie Ernaux, pemenang Hadiah Nobel Sastra tahun ini.

Anne, seorang mahasiswa biasa (diperankan oleh Anamaria Vartolomei), nekat ingin melakukan aborsi di Prancis pada tahun 1963.

Paham bahwa menjadi ibu akan menghancurkan masa depannya, Anne tanpa ragu mencari bantuan di luar hukum, dalam adegan-adegan detail yang mengekspos kemunafikan institusi medis dan ketidakpedulian masyarakat pada umumnya.

Pendekatan Diwan yang hati-hati mencerminkan tekad sang protagonis, menghindari khotbah dan melodrama bahkan ketika Anne berpacu melawan waktu menuju akhir cerita yang menegangkan.

Bernilai seni dan relevan, Happening adalah salah satu film paling mengharukan dan menyentuh pada 2022.

Sumber gambar, Alamy

5. After Yang

Kogonada adalah seorang jenius. Sutradara film studi karakter Columbus (2017), dan kekuatan utama di balik serial Apple TV+ Pachinko, ia menghembuskan napas baru dan kecemerlangan visual ke dalam premis After Yang yang hampir usang – tentang kecerdasan buatan (AI) yang memiliki perasaan.

Colin Farrell tampil memukau sebagai seorang ayah yang berusaha memperbaiki robot AI kesayangan putrinya yang masih kecil, Yang, diperankan oleh Justin H. Min.

Difilmkan dengan gaya yang tenang dan indah, berlatar di masa depan yang dekat (tapi tidak dijelaskan kapan), film ini menakjubkan dan transenden, dari adegan kompetisi tari keluarga pada kredit pembuka hingga pengungkapan pada akhirnya.

6. Moonage Daydream

Crossfire Hurricane dan Cobain: Montage of Heck karya Brett Morgen membelokkan aturan film dokumenter rock, tetapi film terbarunya tentang David Bowie, Moonage Daydream, menghancurkan aturan itu berkeping-keping.

Alih-alih memandu pemirsa dalam tur ke bagian-bagian paling terkenal dari kehidupan dan karier Bowie, film ini mengajak kita mengeksplorasi pengaruh, perjalanan, filosofi, dan upaya artistik sang musisi ikonik.

Ini adalah pendekatan yang berani untuk seorang sosok yang menarik dan sangat karismatik. Dan pada akhirnya ia mempertajam satu pertanyaan universal: apa cara terbaik bagi setiap manusia untuk menjalani hidup mereka?

Sumber gambar, Platform

7. Triangle of Sadness

Dalam film satir terbarunya, Ruben Östlund (Force Majeure, The Square) membidik kegilaan kapitalis yang melekat di dunia mode, media sosial, dan kapal pesiar mewah.

Hal yang unik dari Triangle of Sadness, yang memenangkan Palme d'Or di Cannes, adalah kombinasi kehalusan dan kesan berlebihannya.

Östlund menunjukkan pengamatan cerdik tentang hal remeh-temeh, tetapi ia mendorong setiap situasi canggung sampai ke titik yang membuat penonton terkesiap dan meringis.

Lalu ada adegan orang-orang super kaya di atas kapal pesiar menderita salah satu serangan mabuk laut terburuk yang pernah ditampilkan di layar lebar.

8. The Eternal Daughter

Tilda Swinton memberikan dua penampilan yang menakjubkan, sebagai seorang ibu yang sudah tua, Rosalind, dan putrinya yang setengah baya, Julie, dalam salah satu film paling indah dan berkesan tahun ini.

Awalnya, sutradara dan penulis skenario Joanna Hogg tampak seperti membuat cerita hantu, di mana dua perempuan menginap di sebuah hotel tua, yang tidak ada tamu lain selain mereka berdua.

Tetapi seiring kita mengikuti usaha Julie, yang merupakan pembuat film, untuk menulis skenario tentang ibunya, baru terlihat jelas bahwa film ini sebenarnya tentang kenangan dan penyesalan, mempertanyakan apa yang bisa dan tidak bisa kita tahu tentang orang-orang yang kita sayangi.

Percakapan antara kedua perempuan dan cerita yang atmosferik, berjalan mulus tanpa hambatan, membuat kita bertanya-tanya apa yang benar-benar terjadi dan apa yang mungkin hanya imajinasi.

Satu-satunya hal yang nyata ialah dampak emosional mendalam yang dihasilkan oleh film ini, bukti dari kepiawaian sutradaranya.

Sumber gambar, Universal Pictures

9. The Fabelmans

Kita tahu selama ini bahwa keluarga yang hancur dalam film-film Steven Spielberg terinspirasi oleh keluarganya sendiri, tetapi dalam film semi-otobiografi The Fabelmans ia memberi kita kisahnya yang murni, langsung, dan realistis – tidak perlu makhluk ekstra-terestial – dan menciptakan salah satu karyanya yang paling jujur dan paling tidak sentimental.

Film ini disokong oleh akting natural Gabriel LaBelle sebagai Sammy remaja (alter-ego fiktif Spielberg), Michelle Williams sebagai ibunya yang frustasi, dan terutama Paul Dano sebagai ayahnya yang tegas.

Film-film amatir yang dibuat Sammy menambah kecerdikan film ini, namun pada intinya ia adalah cerita tentang keluarga. Melihat ke belakang dengan mata orang dewasa, Spielberg memandang orang tuanya dengan segala kekurangan mereka, namun meresapi film ini dengan kehangatan, pengertian, dan cinta.

10. RRR

RRR bukan hanya salah satu film terbaik tahun ini – ia adalah gabungan beberapa film menjadi satu.

Film berbahasa Telugu mahakarya SS Rajamouli ini adalah drama sejarah tentang warga India yang memberontak melawan penjajahan Kerajaan Inggris pada tahun 1920-an; ia juga film musikal romantis yang layak disandingkan dengan film-film dari zaman keeemasan Hollywodd; ia juga film thriller kriminal tentang dua agen ganda yang menjadi sahabat; ia juga film aksi yang menggelegar; dan ia juga film epos superhero.

Hal yang paling menakjubkan ialah semua genre dan nada itu dapat bersatu secara harmonis untuk menceritakan satu kisah yang kuat.

Sumber gambar, Searchlight Pictures

11. The Banshees of Inisherin

Humor gelap dan dialog tajam Martin McDonagh masih bisa kita rasakan di The Banshees of Inisherin, tetapi dia telah menukar kekerasan dan ironi agresif dari film-film sebelumnya (In Bruges; Seven Psycopath) untuk sesuatu yang lebih menyedihkan, asing, dan lebih puitis.

Ini adalah drama komedi skala kecil yang tenang, berawal dari pertengkaran konyol antara dua pria yang tampaknya baik (Colin Farrell dan Brendan Gleeson) di sebuah pub kecil di sebuah pulau kecil di Irlandia.

Pertengkaran itu kemudian berkembang menjadi sebuah dongeng mengerikan, dan pengingat tentang betapa hebatnya aktor Colin Farrell.

12. Babylon

Cerita-cerita epos biasanya punya skala yang luas dan berantakan, begitu pula film ambisius sutradara Damien Chazelle (La La Land) tentang masa-masa awal Hollywood, ketika era film bisu berakhir dan era film bicara dimulai.

Ada begitu banyak set-piece dan penampilan yang memukau, yang mengompensasi kekurangan film ini.

Margot Robbie tampil berani dan simpatik sebagai Nellie LaRoy, aktris bandel yang masuk dalam cerita dengan datang tanpa diundang ke sebuah pesta meriah penuh dengan jazz, narkoba, tubuh telanjang, dan produser film.

Brad Pitt tampil sebagai idola film bisu yang mulai digantikan oleh generasi baru. Adegan di balik layar tentang pembuatan salah satu filmnya adalah episode kocak yang layak menjadi film tersendiri.

Ada gajah, taipan studio, dan kolumnis gosip, semuanya menyatu dalam film yang berani – menenggelamkan Anda ke dalam dunianya, dan menunjukkan bahwa sisi gelap Hollywood dan kreasi magisnya adalah dua hal yang tidak terpisahkan.

Sumber gambar, Netflix

13. Glass Onion: A Knives Out Mystery

Detektif Benoit Blanc harus memecahkan misteri pembunuhan lagi dalam film sekuel Knives Out karya Rian Johnson.

Seperti di film pertama, para tersangkanya adalah sekelompok orang kaya Amerika, tapi kali ini mereka adalah taipan teknologi dan influencer media sosial (Edward Norton, Kate Hudson, Janelle Monaie, Dave Bautista) yang sedang berlibur di sebuah pulau pribadi di Yunani.

Alur ceritanya yang banyak pelintiran tidak secerdas film pertama, namun Rian Johnson sudah berusaha sebaik-baiknya untuk membuat semua hal di Glass Onion sebesar, seluas, selucu, dan secerah logat selatan Daniel Craig.

14. Decision to Leave

Park Chan-wook memberi sentuhan segar pada cerita tentang obsesi romantik yang tak lekang oleh waktu dan tentang seorang detektif yang jatuh cinta pada tersangkanya.

Di Busan, Korea Selatan, Hae-jin menginvestigasi kematian seorang pria yang jatuh dari gunung, meninggalkan istri mudanya yang cantik, Seo-rae.

Seo-rae adalah imigran dari China, yang menambah lapisan kesalahpahaman bahasa dan budaya.

Kecurigaan mulai mengarah kepada perempuan itu, namun Hae-jin mungkin sudah terlalu jatuh cinta kepadanya untuk peduli.

Park dengan lihai memberi cukup informasi untuk membuat kita penasaran seiring kita mengikuti ceritanya.

Ini juga salah satu film dengan penyutradaraan terbaik tahun ini, setiap pengambilan gambar diatur untuk menghasilkan efek maksimal.

Park mungkin berutang pada Vertigo (1958), tapi ia membuat genre itu jadi miliknya sendiri.

Sumber gambar, Netflix

15. Guillermo del Toro's Pinocchio

Anda mungkin belum pernah melihat Pinokio yang menari untuk Mussolini, namun versi Guillermo del Toro dari dongeng klasik tentang boneka kayu yang menjadi anak laki-laki manusia punya lebih banyak kesamaan dengan Pan’s Labyrinth dan The Shape of Water – film-film del Toro sebelumnya – daripada versi Disney yang begitu dikenal.

Dengan boneka yang artistik dan animasi stop-motion, ia dan sutradara lainnya, Mark Gustafson menciptakan Gepetto yang kehilangan anaknya akibat bom pada Perang Dunia I.

Puluhan tahun kemudian, dalam keadaan mabuk dan berduka, ia menciptakan pinokio, boneka berhidung panjang yang kemudian menjadi hidup dan memanggil Gepetto “Papa”.

Sulit membayangkan versi cerita yang lebih meresahkan – Pinokio kabur untuk bergabung dengan karnaval, dan dipaksa untuk tampil di hadapan sang pemimpin fasis – sekaligus lebih kaya.

Ini adalah film yang hidup, sehidup karakter utamanya, yang mencintai kehidupan sebagaimana anak laki-laki pada umumnya.

16. Tár

Cate Blanchett memerankan Lydia Tár, seorang konduktor tersohor yang sedang mempersiapkan rekaman besar simfoni Mahler.

Awalnya ia tampak sebagai sosok perempuan yang menginspirasi, namun menjelang hari yang penting itu, cerita drama arahan sutradara Todd Field memunculkan pertanyaan mengenai perilaku Lydia yang sebenarnya selama bertahun-tahun, seberapa besarkah kesalahannya, dan apa hukuman yang pantas untuknya.

Siapa sangka kalau dua setengah jam percakapan tentang musik klasik, sponsor seni, dan politik seksual bisa begitu menegangkan dan mencekam?

Sumber gambar, BBC Film/BFI

17. Aftersun

Cerita coming-of-age dan penggambaran indah hubungan rapuh antara seorang ayah dan putrinya, film panjang pertama sutradara Charlotte Wells penuh dengan nuansa dan kasih sayang yang tampak jelas namun tidak terucapkan.

Paul Mescal (Normal People) sebagai Calum, telah bercerai dari istrinya, berusaha untuk mendekati putrinya Sophie (Frankie Corio) yang berusia sebelas tahun.

Selama liburan akhir pekan di sebuah resor tua di Turki, mereka berenang, duduk-duduk di pantai, dan makan es krim.

Sophie sudah cukup dewasa untuk melihat bahwa ayahnya sebenarnya tidak bahagia, namun belum cukup untuk mengetahui lebih banyak.

Film biasa akan mengarah ke akhir yang eksplosif, namun meskipun ada ketegangan yang terus meningkat, film ini tidak didorong oleh plot tetapi oleh studi karakter yang halus, namun tajam – baru-baru ini dinobatkan sebagai Film Inggris Terbaik di Anugerah Film Independen Inggris.

18. Onoda: 10,000 Nights in The Jungle

Letnan Hiroo Onoda adalah seorang prajurit “holdout” Jepang yang tidak percaya bahwa Perang Dunia sudah berakhir, dan selama puluhan tahun terus melakukan perang gerilya di sebuah hutan di Filipina.

Cerita epik tentang survival berdurasi tiga jam ini, disutradarai oleh Arthur Harari, menyampaikan kegilaan dan keanehan kisah nyata tersebut, tapi ia juga merupakan studi karakter yang simpatik tentang Onoda (diperankan Yuya Endo dan, di masa tuanya, oleh Kanji Tsuda).

Sang letnan diperlihatkan sebagai karakter yang naif dan tersesat, tetapi tidak jauh berbeda dari siapapun yang berpegang teguh pada cara pandang yang ngawur, meskipun dihadapkan pada banyak bukti yang menentangnya.

Sumber gambar, Alamy

19. Doctor Strange and the Multiverse of Madness

Ini mungkin bukan film fiksi-ilmiah terbaik tentang realitas alternatif tahun ini – kehormatan itu adalah milik Everything, Everywhere, All at Once – tetapi Doctor Strange and the Multiverse of Madness adalah film yang menghibur dengan caranya sendiri.

Film blockbuster Marvel yang paling aneh dan paling seram, ia disutradarai oleh Sam Raimi, yang membuat trilogi Evil Dead dan Spider-Man era Tobey Maguire.

Sang sutradara memenuhi layar dengan kecintaannya pada komik-komik superhero klasik dan cerita horor.

Tetapi film ini bukan sekadar perayaan fantasi komik, ada banyak perenungan mendalam tentang keluarga, keyakinan, dan pengorbanan di antara zombi terbang dan minotaur berbulu hijau.

20. Corsage

Penampilan Vicky Krieps (Phantom Thread) sebagai Permaisuri Elisabeth dari Austria sangat cocok dengan kisah kemewahan berjiwa kontemporer ini.

Ceritanya berlatar tahun 1877, ketika Elisabeth berusia 40 tahun, tidak lagi menjadi perempuan cantik yang populer seperti di masa mudanya. Istana megah, kandang kuda, dan halamannya yang luas telah menjadi penjara.

Film garapan Marie Kreutzer ini menunjukkan sang tokoh utama sebagai perempuan berjiwa independen pada era yang belum sepenuhnya modern, menandai paradoks tersebut dengan lagu-lagu tema pop.

Langkah yang berani itu memberi Corsage energi yang kuat seraya ia menangkap perjuangan batin seorang perempuan yang berusaha melepaskan diri dari kekangan zaman dan ekspektasi sosial.

Ceritanya berpisah secara radikal dari fakta dengan menciptakan akhir yang baru bagi Elisabeth, akhir yang belum tentu lebih bahagia namun lebih sesuai dengan sifatnya yang keras kepala dan gairah rekaan yang cerdas dari film ini.