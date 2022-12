Bagaimana rasanya hidup bersama psikopat perempuan?

Penulis, Megha Mohan

Peranan, BBC Future

59 menit yang lalu

Sumber gambar, Somsara Rielly/BBC

Psikopati - penyakit jiwa yang dicirikan oleh tindakan yang bersifat egosentris dan antisosial- menjadi kondisi yang dicerca sekaligus mempesona banyak orang. Stigma yang mengakar kuat di sekitarnya menunjukkan gangguan tersebut masih kurang dipahami - terutama ketika penderitanya adalah perempuan.

Victoria memiliki kekasih yang telah beristri. Beberapa tahun bersama, dia curiga sang pacar punya selingkuhan lain.

Victoria tidak punya bukti, tapi dia dapat melihat dari bahasa tubuh lelakinya. Cerita-ceritanya tak sejalan dan wajahnya tampak berbeda ketika berbohong.

"Kebetulan saya memiliki ingatan yang luar biasa dalam hal percakapan," katanya. "Dia sama sekali bukan pembohong yang baik. Saya tidak mengerti mengapa istrinya tidak pernah menyadarinya.”

Sebuah rencana untuk menghukumnya terlintas di benak Victoria. Butuh sedikit waktu, dan dia harus bertindak seolah tidak tahu apa-apa.

Selama beberapa bulan, Victoria mengirimkan foto telanjang pria itu kepada istrinya.

Laki-laki itu mendatanginya dengan sedih, bertanya siapa yang mungkin melakukan hal seperti itu dan mengatakan istrinya sangat terpukul.

Dia mengaku kepada Victoria bahwa dia memang tidur dengan perempuan lain. Dia tidak mencurigai Victoria adalah dalangnya.

Lalu, ketika Victoria bosan dan siap untuk mengakhiri hubungan mereka, dia mengirimi istri pacarnya foto-foto terakhir, termasuk foto dirinya dengan pria itu.

Dengan pengungkapan yang eksplosif itu, Victoria keluar dari hidup mereka selamanya.

Ketika Victoria menceritakan kisahnya, teman-temannya merasa khawatir.

"Mereka bertanya kepada saya, 'Mengapa Anda melakukan ini pada istrinya? Apa yang dilakukan istrinya kepada Anda sehingga pantas menerima ini? Bagaimana dia menyakiti Anda?'," katanya. "Dan saya akan berpikir, 'Yah, hidup ini tidak adil'."

Dia berhenti sejenak.

"Kurasa itu adalah contoh bagus dari sifat psikopat ekstrem yang dulu saya miliki. Tidak punya perasaan."

Sumber gambar, Somsara Rielly/BBC Keterangan gambar, Perempuan dengan gejala psikopati menunjukkan kecenderungan kekerasan yang lebih rendah daripada pria, tetapi lebih banyak manipulasi antarpribadi.

Bukan diagnosis kesehatan mental resmi

Psikopati bukanlah diagnosis kesehatan mental resmi dan tidak tercantum dalam edisi terbaru dari Manual Diagnostik dan Statistik Gangguan Mental.

Sebaliknya, ia dikelompokkan dalam istilah gangguan kepribadian antisosial, meskipun psikopati banyak digunakan di lingkungan klinis global.

Secara luas dipahami sebagai gangguan neuropsikiatri, di mana seseorang menunjukkan tingkat empati atau penyesalan yang luar biasa rendah, sering mengakibatkan perilaku antisosial dan terkadang kriminal.

Istilah ini digunakan oleh para dokter di Eropa dan AS pada awal 1900-an dan menjadi arus utama pada tahun 1941, setelah penerbitan buku The Mask of Sanity oleh psikiater Amerika Hervey M Cleckley.

"Para akademisi terkemuka dunia telah memperdebatkan definisi psikopati," kata Abigail Marsh, psikolog dan ahli saraf di Universitas Georgetown, di Washington DC.

“Penjelasan tentang psikopati akan sangat berbeda, tergantung pada apakah Anda berbicara dengan psikolog forensik atau kriminolog."

Marsh mengatakan bahwa psikolog kriminal cenderung mengklasifikasikan orang sebagai penderita psikopati hanya jika mereka menunjukkan perilaku kekerasan dan ekstrim.

Baginya, kondisi psikopati ada dalam spektrum, dengan perilaku kurang dramatis lain yang dapat bervariasi dari orang ke orang.

Bagi mereka yang menderita psikopati, itu bisa berarti mereka berjuang untuk mempertahankan persahabatan yang erat dan menempatkan diri mereka dalam situasi yang berisiko, tetapi kondisi tersebut juga berdampak buruk pada orang-orang di sekitar mereka.

"Berada di sekitar orang yang tidak berperasaan atau manipulatif sering kali menghancurkan orang-orang yang dekat dengan mereka, dan hidup dengan psikopati ekstrem sangat melelahkan,” kata Marsh.

Dia mengatakan, sebagian besar penelitian tentang orang dengan psikopati dilakukan pada pelaku kriminal.

Beberapa dari penelitian ini menunjukkan bahwa psikopat – atau mereka yang menunjukkan ciri-ciri psikopat – sebagai jumlah orang yang tidak proporsional di penjara, meskipun ada beberapa perselisihan tentang seberapa lazimnya hal itu.

Secara umum, penelitian menunjukkan bahwa psikopati lebih tinggi di antara pelaku laki-laki (terhitung mungkin 15-25% dari narapidana) daripada pelaku perempuan (di mana ditemukan pada 10-12% napi perempuan).

Tapi itu adalah bidang yang masih kurang dipelajari dalam populasi umum, bahkan lebih sedikit penelitian yang dilakukan pada perempuan.

Sementara sejumlah penelitian menunjukkan bahwa psikopati lebih banyak terjadi pada pria daripada perempuan, Marsh berpendapat hal ini mungkin disebabkan oleh cara pengujian yang dirancang pada contoh pertama.

"Skala psikopati pada awalnya dikembangkan dan diuji pada populasi penjara pria di British Columbia oleh Bob Hare," katanya.

Psikolog Kanada Robert Hare mengembangkan Daftar Periksa Psikopat (sekarang disebut PCL-R) pada tahun 1970-an, dan versi revisinya sering dianggap sebagai standar global untuk pengujian sifat-sifat psikopat.

Kini standar itu menjadi alat diagnostik yang paling sering digunakan dan divalidasi untuk menilai psikopati.

PCL-R mengukur skala detasemen emosional yang mungkin dimiliki seseorang, seperti kesediaan mereka untuk memanipulasi seseorang untuk hasil yang diinginkan terlepas dari konsekuensinya, dan juga perilaku antisosial mereka, seperti pilihan agresif atau impulsif yang mungkin kasar atau melibatkan pengabaian secara tiba-tiba tanggung jawab.

"Adaptasi skala itu digunakan hari ini dalam sampel yang tidak dilembagakan, termasuk pada perempuan dan anak-anak di beberapa negara. Tetapi ini menimbulkan pertanyaan, apakah Anda akan menemukan hasil sama jika mulai meneliti perempuan non-kriminal?" kata Marsh.

Sebuah analisis oleh para peneliti pada 2005 juga membandingkan karakteristik inti perempuan dan laki-laki dengan psikopati.

Mereka menyimpulkan bahwa perempuan sering menunjukkan sifat-sifat seperti impulsif yang lemah (seperti kurang terencana), mencari sensasi dalam hubungan interpersonal, dan agresi verbal.

Para peneliti berpendapat bahwa psikopati pada pria cenderung bermanifestasi dengan agresi fisik dan kekerasan. Namun, pada saat itu mereka menyatakan bahwa tidak cukup penelitian yang dilakukan tentang mengapa hal ini dapat terjadi. Tujuh belas tahun kemudian, tidak banyak yang berubah.

Ana Sanz Garcia, seorang mahasiswa PhD psikologi di Universitas Madrid, dan rekan-rekannya melakukan analisis yang lebih baru pada tahun 2021 terhadap studi penelitian yang mencakup lebih dari 11.000 orang dewasa yang dievaluasi untuk psikopati.

Dia sepakat bahwa perlu ada lebih banyak studi yang berfokus pada perempuan dan orang non-kriminal dengan psikopati.

Dia mengatakan kepada BBC, penelitian hingga saat ini melihat perempuan dengan psikopati menunjukkan kecenderungan kekerasan dan kejahatan yang lebih rendah daripada pria, tetapi lebih banyak contoh manipulasi antarpribadi.

"Akan menarik untuk mempelajari faktor-faktor yang menjelaskan mengapa di antara perempuan dengan psikopati tinggi berkemungkinan lebih rendah untuk melakukan tindakan antisosial dan kriminal dibandingkan pria," kata Sanz Garcia.

"Jika faktor-faktor ini ditemukan, sebuah program dapat dirancang untuk mencegah baik perempuan dan laki-laki yang memiliki psikopat tinggi melakukan tindakan antisosial dan kriminal tersebut."

Sekali lagi, belum ada penelitian yang cukup untuk menentukan alasannya, tetapi satu studi baru-baru ini di Prancis menunjukkan jawaban potensial – sikap dingin dan kurangnya emosi tampaknya memainkan peran yang jauh lebih sentral dalam psikopati perempuan ketimbang laki-laki.

Perempuan juga menunjukkan lebih sedikit perilaku kekerasan dan antagonis yang terlihat pada psikopati pria.

Sumber gambar, Somsara Rielly/BBC Keterangan gambar, Genetika dan lingkungan tempat seseorang dibesarkan dianggap berperan dalam membentuk gangguan psikopati.

Ciri-ciri psikopat

Menurut PsychopathyIs.org, yang didirikan bersama oleh Abigail Marsh, seorang psikolog dan ahli saraf di Universitas Georgetown, berikut adalah beberapa ciri utama yang terwujud dalam psikopati ekstrem:

Tidak berperasaan dan egois dalam hubungan antarpribadi

Kurangnya empati dalam menanggapi penderitaan atau kesusahan orang lain

Tidak menunjukkan penyesalan setelah menyakiti orang lain atau melanggar peraturan

Sedikit rasa identitas atau diri

Memanipulasi orang untuk mendapatkan sesuatu

Terlibat dalam aktivitas berisiko atau berbahaya

Pesona yang dangkal

Victoria mengatakan perilaku manipulatifnya sendiri mulai muncul sebagai cara untuk membuat dirinya terhibur.

Ia lahir di Malaysia dari keluarga kelas pekerja. Alkoholisme ayahnya dan kurangnya tanggung jawab pribadi atas konsekuensi dari kebiasaan minum ini membuat rumahnya tidak bahagia.

Dia berkembang secara akademis di sekolah tetapi sering bosan. Untuk bersenang-senang dia akan menyampaikan informasi rahasia yang diberitahukan orang kepadanya, rahasia yang dia bersumpah untuk menyimpannya, seperti siapa membenci siapa, siapa naksir siapa.

Ketegangan antara anak-anak di sekolahnya seringkali dapat ditelusuri kembali ke dirinya. Victoria tahu bagaimana cara memanipulasi orang lain untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang dia buat, atau apa yang harus dikatakan untuk keluar dari masalah.

Suatu kali, dia meyakinkan seorang guru bahwa dia melempar kapur ke arahnya karena dipaksa seorang teman.

"Itu yang ingin dia dengar," katanya. “Dia ingin percaya bahwa anak yang pintar bukanlah anak yang nakal, hanya anak yang mudah dipaksa-paksa.”

Baru-baru ini Victoria telah mendapatkan bantuan untuk mengatur dorongan hatinya. Dia juga menemukan dukungan mental, mungkin agak aneh, dari orang lain seperti dia.

Wawancara dengan Victoria terputus ketika seekor kucing yang montok berwarna oranye tiba-tiba muncul di video call dan dengan lembut menggelitik pipinya dengan ekornya.

"Namanya Gibberish," katanya, mengulurkan tangan untuk mengelus tubuh kucing itu.

Apakah itu nama aslinya?

"Dia punya banyak nama," katanya.

Sambil Gibberish berkeliaran di meja Victoria, saya bertanya kepadanya tentang beberapa video berjudul "tantangan psikopat" yang menjadi viral di TikTok, yang sudah dilihat lebih dari 20 juta kali.

Mereka membahas bagaimana kita dapat “mengetahui siapa yang psikopat". Tagar "psikopat" adalah salah satu yang lebih populer di aplikasi media sosial, dengan lebih dari dua miliar pencarian.

Ini digunakan untuk menandai beberapa subjek, termasuk rekaman orang dengan psikopati diadili, dan digunakan sebagai cercaan untuk perilaku buruk. Yang jelas, orang-orang merasa psikopati, dan mereka yang memilikinya, menarik sekaligus menjijikkan.

Victoria tidak menganggap video ini ofensif.

"Bagian dari menjadi seorang psikopat adalah tidak memedulikan apa yang dipikirkan orang, jadi itu tidak mengganggu saya," katanya. "Tapi itu menunjukkan betapa sedikit orang yang memahami spektrum penuh dari kondisi tersebut."

Apa yang dia perkecualikan adalah video-video yang membahas apakah orang dengan psikopati lebih rentan menyakiti hewan.

"Banyak dari kami lebih suka binatang daripada manusia," katanya singkat, menatap Gibberish, yang kini mendengkur.

‘Kami’ yang dimaksud Victoria adalah komunitas online perempuan seperti dia. Sebagian besar obrolan komunitas ini berpusat di sekitar blog penulis ME Thomas, mungkin salah satu perempuan paling terkenal dengan psikopati.

Thomas mencetak skor lebih dari 99% ketika dinilai untuk psikopati oleh John Edens, seorang psikolog forensik di Texas A&M University.

Blog Thomas, Sociopath World, merinci seperti apa hidup dengan psikopati. Thomas mengatakan dia menggunakan kata sosiopat daripada psikopat karena dia merasa itu adalah istilah yang akan lebih dipahami orang.

Sosiopati bukanlah istilah klinis yang diterima secara luas, dan psikolog seperti Marsh mengatakan istilah ini terkadang digunakan oleh individu yang mungkin merasakan stigma yang melekat pada kata "psikopat".

Seorang agen menemukan blog Thomas dan menawarkan kesepakatan buku. A Life Spent Hiding in Plain Sight, diterbitkan pada tahun 2012 dan diterjemahkan ke dalam lebih dari 10 bahasa. Sebuah film yang dibintangi aktris Lisa Edelstein berdasarkan buku tersebut saat ini sedang dalam produksi.

"Saya melihat diri saya sebagai formula, bukan manusia," kata Thomas. "Seperti spreadsheet Excel di mana saya memikirkan apa yang harus dilakukan dan dikatakan dengan menghitung kemungkinan hasil."

Contohnya mungkin memberi tahu seseorang bahwa dia mencintai mereka ketika dia menginginkan sesuatu dari mereka, kata Thomas.

Itu adalah sesuatu yang telah dia lakukan beberapa kali, katanya, dan itu telah menyebabkan beberapa hubungannya kandas.

Satu studi tahun 2012 di University of Zurich juga menemukan tawa sering digunakan oleh orang dengan psikopati sebagai alat manipulatif yang disengaja, membantu mereka mengontrol percakapan, misalnya. Atau terkadang menertawakan, bukan tertawa dengan, orang yang mereka ajak bicara.

Thomas mengatakan agennya menyuruhnya untuk tidak menggunakan kata "manipulatif" ketika berbicara tentang dirinya sendiri, tetapi mengatakan bahwa dia tahu bagaimana memengaruhi orang sejak kecil.

Tapi manipulatif adalah kata yang dia gunakan. Dia berkata bahwa kualitas ini telah membantunya menjadi pengacara yang baik, yang hingga kini masih menjadi profesinya.

Ketika dia berbicara, orang tidak bisa menebak aksennya. Mereka mengira dia mungkin berasal dari Israel atau Eropa Timur, meskipun dia menjalani seluruh hidupnya di California.

"Anda mendapatkan aksen dari sosialisasi untuk memiliki identitas. Saya tidak pernah memiliki identitas," katanya. "Saya memiliki rasa diri yang sangat lemah."

Di blognya, dia membagikan pemikiran hariannya dan mewawancarai orang lain yang hidup dengan sifat psikopat.

Banyak dari pembacanya menemukan hal yang membuat nyaman dalam postingan dan videonya, katanya, karena ini adalah tempat di mana mereka mengenali pola mereka sendiri dan berbagi pengalaman tanpa menghakimi.

Sumber gambar, Somsara Rielly/BBC Keterangan gambar, Melihat psikopati sebagai sebuah spektrum dapat berarti ciri-ciri yang mendefinisikannya jauh lebih umum pada populasi umum daripada yang disarankan kebanyakan studi.

Anggota komunitas yang lain adalah Alice, seorang perempuan Jerman berusia 27 tahun. Alice mengatakan bahwa membaca artikel atau menonton penggambaran orang tentang psikopati sebagai individu jahat harus dihindari karena membuat frustrasi.

"Kami memiliki skala, seperti orang lain."

Seperti Thomas, Alice adalah tipe orang yang bisa langsung disukai, mungkin karena dia banyak tersenyum. Dia mengakui sejak awal bahwa dia meniru apa yang dia tahu pantas secara sosial.

Alice telah melakukan ini sepanjang hidupnya. Ketika neneknya meninggal, dia mengamati kesedihan saudara perempuannya dan meniru perilakunya.

Dia bilang dia juga berpura-pura menjadi sarkastik karena memungkinkan dia untuk bisa mengatakan apa yang ada di pikirannya tanpa menyebabkan orang waspada.

Dia mempelajari ini sejak usia 12 tahun saat berlibur di kapal dan dia bertanya-tanya bagaimana jadinya jika mereka mengalami kecelakaan dan melihat orang tenggelam.

Reaksi dari orang tua dan teman-temannya mengajarinya bahwa penting untuk membingkai kalimatnya seperti lelucon kelam, bukan pemikiran kelam.

Bila Thomas menggambarkan sifat psikopat dominannya adalah manipulasi dan Victoria mengatakan dia tidak berperasaan, Alice menunjukkan kurangnya empati sebagai sifatnya yang paling mencolok.

"Saya tidak memiliki empati emosional, tetapi saya memiliki banyak empati kognitif," katanya, senyumnya masih ada.

"Jadi jika seseorang terluka, seperti lututnya terluka atau lengannya patah, saya mungkin tidak merasakan apa-apa untuk mereka secara emosional, tetapi saya tahu saya harus memberikan bantuan ke mereka, jadi saya akan melakukannya."

Ini, katanya, membuat dia menjadi orang yang handal saat keadaan darurat terjadi.

"Orang-orang memberi tahu saya masalah mereka dan saya tidak terlibat secara emosional sehingga cerita mereka tidak memengaruhi saya, dan saya dapat mendengarkan mereka, memberi mereka nasihat yang rasional," katanya.

Alice tidak sendirian dalam berpikir bahwa sifat-sifatnya dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Sifat "positif" dari psikopat dieksplorasi oleh Kevin Dutton, seorang psikolog di Universitas Oxford, dalam bukunya, The Wisdom of Psychopaths: What Saints, Spies and Serial Killers Can Teach Us About Success.

Pada tahun 2011, Dutton menjalankan survei di Inggris berjudul "The Great British Psychopath Survey". Kepala perusahaan, jurnalis, petugas polisi, militer, ahli bedah, dan pengacara adalah profesi di mana orang menunjukkan sifat paling psikopat.

Dutton berpendapat bahwa ciri-ciri kepribadian tertentu dalam spektrum psikopati – termasuk tetap santai di bawah tekanan dan respons yang kurang empati terhadap interaksi antarpribadi – dapat membantu orang menyelesaikan pekerjaan mereka tanpa menjadi, sebagaimana Alice menyebutnya, “berpengaruh secara emosional”.

"Semua orang mengenal seseorang dengan sifat psikopat," kata Marsh, yang ikut mendirikan organisasi nirlaba bernama Psychopathy Is - satu dari sedikit platform online yang menawarkan dukungan untuk orang dengan psikopati dan orang-orang yang dekat dengan mereka.

Marsh mengatakan tujuannya adalah untuk mengungkap psikopati dan menyediakan alat skrining sehingga orang dapat menilai diri mereka sendiri dengan instrumen yang andal dan kemudian mendapatkan informasi yang baik tentang apa yang harus dilakukan.

"Psikopati bukanlah sebuah kategori, ini adalah sebuah kontinum," katanya. "Ini tersebar di antara populasi dalam berbagai tingkat. Beberapa orang menyebabkan kehancuran terus menerus dan beberapa hanya perlu mengelola gejalanya.

"Saat kami tidak membahasnya secara terbuka, pikiran orang tertuju pada Ted Bundy dan Hannibal Lecter, lalu kami melihat tren TikTok mengisi kekosongan informasi ahli."

Banyak ahli, termasuk Marsh, percaya inilah saatnya untuk menghilangkan mitos dan stigma seputar psikopati.

Penyebab yang mendasari psikopati hingga kini masih kurang dipahami, meskipun semakin banyak penelitian neuroimaging membantu menunjukkan dengan tepat beberapa potensi kelainan neurologis di otak yang dapat menjelaskan gejalanya.

Beberapa peneliti juga menunjukkan perbedaan dalam sirkuit saraf amigdala, struktur utama otak yang bertanggung jawab untuk memproses emosi, tetapi seperti kebanyakan penelitian tentang psikopati, temuan ini masih jauh dari kuat dan masih perlu dipelajari lebih lanjut.

Genetika dan lingkungan tempat seseorang berada juga merupakan komponen penting dari teka-teki ini. Tetapi untuk mendapatkan jawaban tersebut akan membutuhkan masyarakat yang lebih luas untuk mengembangkan hubungan yang lebih matang dengan psikopati, kata Marsh.

"Saya sangat mengagumi apa yang dilakukan komunitas penelitian autisme pada tahun sembilan puluhan," katanya.

"Mereka memutuskan untuk menghilangkan stigma dengan mengatakan yang sebenarnya kepada orang-orang. Bahwa itu adalah gangguan spektrum. Kami sebagai peneliti psikopati perlu menyepakati pendekatan untuk benar-benar melemparkan diri kami ke dalam mengembangkan intervensi yang lebih baik yang dapat membantu orang dengan psikopati untuk hidup produktif."

Sampai ini terjadi, orang dengan psikopati akan gagal, tambahnya.

"Itu berarti orang-orang - baik dengan gangguan ini maupun teman serta keluarga mereka - tidak mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Dan itu merugikan semua orang."

Victoria, Alice, dan ME Thomas menggunakan meditasi, terapi psikologis, dan dukungan peer-to-peer dari komunitas online mereka untuk membantu mengelola gangguan mereka.

"Sangat membantu untuk tidak berada dalam bayang-bayang," kata Thomas.

"Tapi masih ada stigma untuk kata 'psikopat'. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dan lebih banyak percakapan terbuka. Kenyataannya adalah kami ada."

* Megha Mohan adalah koresponden gender dan identitas BBC