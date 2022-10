'Häxan': Film horor dokumenter klasik yang masih menakutkan setelah seabad ditayangkan

sejam yang lalu

Namun, di sekitar waktu yang sama dengan film Murnau, film horor lainnya, yang sepertinya kurang mendapatkan penghargaan di masa sekarang, dirilis. Film itu berjudul Häxan: Witchcraft Through the Ages , yang diproduksi di Swedia oleh sutradara Denmark Benjamin Christensen.

Kengerian yang mendalam

'Tidak layak untuk pameran publik'

Patos psikologis

Potensi dramatis untuk tuduhan semacam itu kemudian menjadi dasar dari sub-genre horor lain yang mencakup film-film seperti Witchfinder General (1968) karya Michael Reeves, Cry of the Banshee (1970) karya Gordon Hessler, dan Mark of the Devil karya Adrian Hoven (1970), semua menyajikan bagaimana tuduhan tak berdasar bisa menumpahkan begitu banyak darah.