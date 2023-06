Perubahan cuaca, ekonomi, sampai kesehatan - Bagaimana El Niño memengaruhi kondisi dunia?

10 menit yang lalu

Peristiwa 1997-1998 juga dikaitkan dengan peristiwa ekstrem lain yang tidak biasa di tempat lain di AS, seperti badai es yang parah di New England dan tornado mematikan di Florida.

Versi bahasa Inggris artikel ini dengan judul The high cost of an El Niño in 2023 dapat anda baca di BBC Future.