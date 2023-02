Dapatkah kita mendesain bangunan perkotaan yang bisa dibongkar lagi?

"Kita mencoba untuk, katakanlah, melakukan proses daur ulang [terhadap produk untuk kebutuhan sehari-hari], tetapi kemudian kondisinya, ada industri konstruksi [di AS] yang menghasilkan dua kali lipat jumlah limbah yang dihasilkan setiap orang di rumah," kata Felix Heisel, seorang arsitek dan peneliti di Universitas Cornell.

Sejumlah kota lain di Amerika Serikat mengikuti cara ini, termasuk Milwaukee di Wisconsin; Palo Alto dan San Jose di California; dan, per September 2022, San Antonio, Texas.

"Ketika saya berpikir tentang kota yang dirancang untuk dibongkar, saya benar-benar memikirkan The Lego Movie," kata Eberhardt.

Versi bahasa Inggris dari artikel ini, The cities built to be reusable bisa Anda simak di laman BBC Future.