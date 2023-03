Risiko di balik semaglutide, obat penurun berat badan yang dijual bebas di toko online Indonesia

Efektif mengurangi lebih dari 10% berat tubuh

Sejumlah otoritas kesehatan, seperti Food and Drug Administration (FDA) di Amerika Serikat, atau National Institute for Excellence in Health and Care (NICE) di Inggris Raya, menyatakan bahwa obat tersebut aman dan efektif untuk pengendalian berat badan kronis pada orang dewasa yang mengidap setidaknya satu kelainan yang berhubungan dengan kelebihan berat badan, seperti hipertensi atau diabetes tipe-2.