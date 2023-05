Dilema ibu yang harus bekerja sambil mengurus anak, 'mereka mengorbankan kesehatan pribadi'

Setiap kali anaknya mulai menangis, ibu berusia 33 tahun asal New Jersey, AS, itu harus keluar kamar.

Untuk memecahkan sebagian masalah itu, jawabannya ada pada pilihan finansial, dengan membayar jasa pengasuhan anak sekitar Rp250.000 per jam.

Di AS khususnya, krisis pengasuhan anak yang sedang berlangsung telah membuat banyak orang tua berada dalam situasi yang tidak dapat diselamatkan.

Center for American Progress melaporkan lebih dari separuh orang Amerika tinggal di daerah yang memiliki sedikit fasilitas pengasuhan anak berlisensi .

Kristen Carpenter, seorang ibu di Pennsylvania, AS, yang sebagian besar melakukan pekerjaannya dalam bidang kesehatan dari rumah, khawatir kurangnya pengasuhan akan berdampak buruk pada putranya yang berusia lima tahun.

